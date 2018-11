Sporting Sporting | José Alberto: «A El Molinón tenemos que ofrecerle algo que le guste» El técnico del Sporting asegura tener «muchas ganas de mi primer día en casa y recibir el cariño de la gente» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 30 noviembre 2018, 13:36

No está nervioso. Al menos así lo asegura José Alberto un día antes de estrenarse en El Molinón. Ese estadio que coreó su nombre en los dos últimos encuentros del Sporting en Gijón: «No podemos pedir nada a El Molinón. Lleva viendo fútbol muchos años, es la mejor afición de toda España y tenemos que ofrecerles algo que les guste».

El técnico tiene «muchas ganas de mi primer día en casa y recibir el cariño de la gente». Su plan para hacer disfrutar a su afición no es otro que «mostrar un equipo que compita, que sea solidario, que busque la portería rival y que vaya hacia adelante».

José Alberto destaca que «estamos disfrutando, es muy sencillo el día a día con esta plantilla. Se nota el gran ambiente que hay en el equipo». Ese gran ambiente al que se refiere el asturiano se deja notar en las palabras de los propios futbolistas. Traver y Geraldes aseguraron esta semana que se encuentran muy cómodos con la nueva propuesta del cuerpo técnico.

No preocupa la falta de puntería

Durante las sesiones preparatorias para el choque de mañana ante el Tenerife (20.30 horas), se ha visto a José Alberto muy pendiente de Djurdjevic y Blackman. «Estoy muy cerca de ellos porque tenemos un problema con el idioma, me dicen que hablo muy rápido y me acerco a ellos para que capten la idea que tengo», afirma entre risas. El entrenador asegura que «no me preocupa la ausencia de goles porque sé que llegarán tarde o temprano».

Sobre el rival, José Alberto hizo un análisis en el que destacó la rapidez ofensiva del Tenerife: «Tiene mucho talento individual en la parcela ofensiva y es un equipo rápido. Las transiciones las hacen muy bien, con dos buenos peloteros en el centro del campo».

Por último, el técnico rojiblanco subraya que «nunca miro la clasificación», y destaca que «no hemos hecho nada, solo ganamos un partido fuera de casa. Tenemos que tener los pies en el suelo y no podemos desviarnos del próximo partido».

