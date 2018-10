Tensión en la sesión matinal del equipo Un aficionado reprochó a la plantilla y a Rubén Baraja los malos resultados y el juego de los últimos encuentros GIJÓN. Domingo, 28 octubre 2018, 02:22

No corren buenos tiempos para el sportinguismo. Los dos últimos partidos que disputó el Sporting en El Molinón terminaron con una sonora bronca de una afición a la que se la ha acabado la paciencia. El equipo no funciona, los fichajes no mejoran lo que hay en Mareo, el entrenador está cuestionado y, además, los resultados no acompañan.

Todo ello ha generado un ambiente de estrés y crispación que ayer quedó patente durante el entrenamiento regenerativo que dirigió Rubén Baraja. Eran las diez y media de la mañana cuando el primer equipo rojiblanco salió del vestuario hacia el campo número dos de Mareo. El cielo estaba oscuro y la lluvia volvía a caer con fuerza.

Los jugadores comenzaron a trotar por el terreno de juego para calentar cuando un aficionado se acercó a las vallas para increpar tanto a los jugadores como al entrenador. El seguidor pidió a Rubén Baraja que se fuera si no se veía capacitado para dirigir y comandar al equipo. Mientras tanto, los jugadores continuaban corriendo atentos a las palabras del aficionado, que había salido de la cafetería de las instalaciones para mostrar su descontento.

Una vez que concluyó con el técnico, el seguidor fijó su ira con los jugadores. «¿Tenéis presión? ¡Presión la tienen los albañiles!», exclamó enfadado mientras levantaba el dedo índice de su mano derecha. El gesto no fue del agrado de los futbolistas. Francisco Molinero y Roberto Canella fueron los rojiblancos que se dirigieron al aficionado para calmar los ánimos y pedir respeto para sus compañeros y el cuerpo técnico.

El entrenamiento prosiguió con total normalidad. Los jugadores que fueron titulares ante el Córdoba se retiraron antes de tiempo para recibir tratamientos específicos con el fin de recuperarse del esfuerzo realizado el viernes por la noche. El resto de la plantilla completó el ensayo programado por Rubén Baraja y su equipo de trabajo.

Hacía tiempo que en Mareo no se vivía una situación similar. Es habitual escuchar alguna reprimenda de los seguidores cuando los resultados no acompañan, pero los futbolistas y los entrenadores suelen mantenerse al margen de cualquier opinión.

Una de las últimas veces en las que se produjo un intercambio de opiniones con un seguidor la protagonizó Manolo Preciado. En aquella ocasión, el técnico solicitó silencio a un grupo de espectadores que, según el cántabro, estaban molestando con sus voces. Los aficionados recriminaron al preparador sus palabras y se produjo una pequeña conversación subida de tono. Un pequeño encontronazo que llevó al preparador a trabajar en alguna ocasión a puerta cerrada para evitar discusiones como aquella.