El Sporting se viste con Quini

El Sporting ultima junto a Nike el diseño de una tercera equipación de color negro, que verá la luz el próximo viernes 23 de noviembre, en la visita del equipo gijonés a Los Cármenes para enfrentarse al Granada. La gestión se ha llevado con sigilo desde que operadores televisivos transmitieran a la Liga la conveniencia de que el Sporting ampliara su repertorio de posibilidades fuera de El Molinón, esgrimiendo en algunos casos dificultades en las retransmisiones y cierta confusión cuando se produce la unión de la cromática del césped y de la indumentaria verde, aunque en su momento no se pusieran objeciones a su utilización en competición. Otros equipos como Las Palmas, de hecho, también tienen en el verde una alternativa a la primera equipación.

En su caso, el Sporting ha lucido esta indumentaria en cuatro ocasiones esta temporada: en Riazor, El Sadar, Los Pajaritos (en la Copa) y frente al Rayo Majadahonda (en la Copa). Y no piensa renunciar a ella, entendiendo que puede seguir utilizándose en función de las circunstancias y del criterio de cada partido, teniendo en cuenta que se mantiene a la venta desde el verano entre los aficionados y que no se puede retirar del mercado. Con la introducción del negro, en ese sentido, el equipo alternará a partir de Granada la segunda, de color verde, con esta nueva tercera, repartiendo su uso en los siete partidos que el Sporting estima que no podrá utilizar la rojiblanca este año.

La intención del club es aprovechar la recomendación para presentar una alternativa muy especial, con la confección de una equipación para la competición que tendrá una edición limitada para la venta en las tiendas, incluyendo algún atractivo. El color negro será el denominador común de toda la indumentaria, una pieza de coleccionista, en la que habrá como detalle más llamativo un homenaje a Quini, pendiente de ver cómo se articula, porque la Liga tiene un criterio muy restrictivo en cuanto a la presencia o el recuerdo de personas fallecidas en las equipaciones de los equipos que compiten en el fútbol profesional. Según ha podido saber EL COMERCIO, la cifra de las camisetas destinadas a la venta estaría en torno a las 2.000, llevando en la parte trasera el '9' y el detalle de 'El Brujo', que se mantiene en estudio. Quedaría pendiente de definir, por tanto, cómo quedaría el diseño final para la competición, que verá la luz dentro de unas cinco semanas en Los Cármenes.

En la temporada 2016-2017, la última en Primera División, el Sporting ya contó dentro de su catálogo con una equipación de color negro que, además, tuvo una gran aceptación entre el sportinguismo, convirtiéndose en una de las más vendidas y cotizadas durante el curso por su atractivo diseño, con detalles en color flúor. En principio, aunque inicialmente se estudió la posibilidad de que tuviera algún detalle rojiblanco en las mangas, la nueva equipación del Sporting será íntegramente negra.

Negociaciones con Nike

De forma paralela, el club mantiene sus contactos con Nike para ampliar su relación por otra temporada más. La multinacional estadounidense se mantiene como la firma mejor posicionada para continuar vistiendo al equipo, aunque el Sporting no se ha cerrado a estudiar otras posibilidades del mercado. De hecho, en los últimos meses ha recibido diferentes propuestas de otras firmas muy conocidas, como la italiana Macron, de la que estuvo muy cerca cuando el Sporting dio el salto a Nike desde Kappa, o Joma, que también mostró cierto interés en vestir al equipo rojiblanco y que ya se convirtió en su sastre en mitad de la década de los noventa.

En las próximas semanas tendría ya que haber un acuerdo definitivo para comenzar a trabajar en la equipación de la temporada que viene, de la que existe un esbozo que aporta varios detalles novedosos. En todo caso, aunque la sintonía es buena y las posturas están muy próximas, dando casi por hecho la ampliación, esta todavía no está acordada a nivel contractual.

