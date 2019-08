Sporting El Sporting termina sus prácticas 01:43 Desde la izquierda, ayer en la Feria, Valiente, Borja López, Álvaro, Manu García, Javi Fuego, Damián Pérez y Unai Medina, los nuevos fichajes reunidos por EL COMERCIO. / A. GARCÍA El equipo se despide hoy de la pretemporada con un ensayo general en Avilés frente al Alavés | José Alberto estudia refrescar piernas para el último amistoso del verano, con cambios en el once con respecto al partido de Palencia JAVIER BARRIO GIJÓN. Sábado, 10 agosto 2019, 03:03

Casi seis semanas de curro preparativo después, el Sporting echará este mediodía la persiana a la pretemporada. Lo hará en Avilés (Suárez Puerta, 12 horas, Tpa), frente al Alavés de Asier Garitano. Otro Primera, como el Valladolid, para un final en cuesta que dificulta la visión de la medida real que puede ofrecer el grupo de José Alberto a partir del próximo fin de semana en Montilivi. Luego, tras el ensayo general, el estreno. Ya sin red ni balas de fogueo.

En cualquier caso, no se espera hoy un once con hechuras de titular con el que poder afinar el diagnóstico desde la grada en un verano atípico. Al menos, a nivel coral, refrescando piernas el técnico con los meritorios que no participaron de inicio en Palencia, donde el Sporting se expresó sin burbuja y, más si cabe, sin balón, obstruido en el centro del campo y sin profundidad por las bandas. En el balance -estadístico y de impresión- resultó muy inferior a un Valladolid de pruebas, pero mejor engrasado y más eléctrico, dominador de la pelota y profundo. También estuvo oxidado el equipo gijonés en la presión, sin el brío exhibido en otros 'bolos' de la pretemporada. Algo cansado en apariencia por la carga de trabajo.

En esa falta de finura colectiva, a Cristian Salvador, ubicado casi toda la pretemporada de central, le costó el jueves superar la presión de la cuadrilla de Sergio González. Ahí se intuye uno de los quebraderos de cabeza que tiene por delante José Alberto, que cavila el mejor complemento para Javi Fuego y Manu García dentro de un 4-3-3 que hoy por hoy parece innegociable, pero que, eso sí, demanda más soluciones con el balón. O, al menos, esa impresión dejó la cita de La Balastera, sin que el Sporting enfocase entre los tres palos hasta el tramo final, cuando se estimuló con los cambios, atascado hasta entonces. «Nos falta que la gente se suelte y se lo crea», avisó el preparador, concretando que «nos ha costado generar fútbol en campo rival».

Aunque no se verá hoy hasta el final, sí que se aprecia un boceto base, con jugadores bastante atornillados al once, como los Mariño, Javi Fuego, Babin, Damián Pérez, Aitor García o Djurdjevic. Pero hay otras situaciones revisables. Borja López, por ejemplo, podría estrenarse hoy como titular, con ritmo de competición en las piernas, rodado de sus últimas semanas en el Hajduk. El canterano firmó un prometedor puñado de minutos en la fase final de Palencia, sin descartar que incluso pueda ser titular en Montilivi. Este mediodía se verá algo más de él. A Marc Valiente, por el contrario, le falta aún rodaje para alcanzar su mejor forma física. Ante el Valladolid se le apreció lento y desbordable. En el club entienden que forma parte de su proceso de puesta a punto. También se anuncia en el once Unai García, Nacho Méndez, Álvaro Vázquez y Pedro Díaz, enfermo el jueves, entre otros. A ellos se pueden sumar los recuperados Carmona y Pablo Pérez, mientras que Pelayo Suárez, Cordero y Morilla, de vuelta tras estar con la sub 21, y posiblemente Traver, se quedarán fuera.

Sin rivales de Segunda

No hay una preocupación exagerada en Mareo por la imagen de Palencia a nivel interno, salvo por algunos aspectos muy concretos, pendiente de testarse el equipo con un oponente de su mismo pellejo. El de hoy volverá a ser de una categoría superior. Un Alavés bastante tuneado y renovado, con jugadores como Lucas Pérez, Aleix Vidal, Pere Pons o Luis Rioja, 'ex' del Almería y al que conoce muy bien José Alberto del curso pasado. Otros, como Maripán y Laguardia, están colgados en los despachos. Garitano tendrá que dar un buen meneo a su once, dosificando efectivos. Por la tarde, el Alavés cruzará su camino con el Oviedo de Sergio Egea en el mismo escenario. Antes compartirá cartelera con el Sporting en el final de sus prácticas.