Torrecilla busca una salida a Blackman y al lateral Javi Noblejas El inglés, fuera de la convocatoria, estudia dos posibilidades en el fútbol israelí, con el madrileño a la espera de una solución para su caso J. BARRIO Domingo, 3 febrero 2019, 02:29

Precintado el mercado español y el de las grandes ligas, Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting, se concentraba en las últimas horas en afinar el proyecto, con 25 fichas ocupadas, además de la presencia de Carlos Cordero, que pasaría a ser profesional si alcanza un determinado número de partidos con la camiseta rojiblanca y que, con José Alberto, tiene el tratamiento de un jugador de la primera plantilla.

En los despachos no se descarta ninguna posibilidad, pero se trabaja fundamentalmente en las salidas de Nick Blackman, que ayer se ejercitó con el equipo, aunque no fue convocado, y de Javi Noblejas, que no entra en los planes de José Alberto. La poca regularidad del inglés, la necesidad de liberar alguna ficha y de relajar la carga salarial, y la llegada de Álex Alegría le sitúan lejos del Sporting.

«Está claro que manejar a 25 jugadores no es fácil porque, contando a Cordero, que está totalmente integrado con nosotros, tenemos que dejar a ocho fuera. Y no es fácil», reconoció ayer José Alberto, quien anunció que «el Sporting ha aumentado su competitividad y espero que todos (los jugadores) den un paso adelante». Relegado a un segundo plano por el combativo fútbol de Djurdjevic y los problemas de rodilla que tuvo en el inicio de la temporada, el club y el delantero de Mánchester estudian ahora propuestas en otras competiciones en las que el mercado sigue abierto.

Su destino podría estar en Israel, donde ya militó el año pasado en el Maccabi Tel Aviv. En concreto, según pudo saber este diario, dos clubes de la liga israelí se han interesado ya por el atacante. Uno de ellos, según informó 'Radio Marca Asturias', sería el Maccabi Haifa, que trata de engancharse a los primeros puestos. Con Javier Noblejas, por su parte, se sondea su encaje en otras competiciones extranjeras. El plazo de inscripciones, en ese sentido, todavía está abierto en ligas como las de Croacia, Polonia, Bulgaria, Rusia, Rumanía o Austria, entre otras, además de la de Israel, con el martes como fecha límite.

El club no parece contemplar la salida de más jugadores, salvo que alguno irrumpa a última hora con una propuesta. Aunque se ha convertido en un descarte habitual en las convocatorias, Isaac Cofie, un pivote defensivo, tiene encaje en el proyecto como competencia y relevo de Cristian, mientras que Juan Rodríguez continuará hasta el verano. La ausencia de Robin Lod en la lista de ayer, por otra parte, desató la especulación sobre una posible salida del finlandés. Sobre todo con el anuncio reciente de Torrecilla, recordando la necesidad de aligerar la plantilla, explorando otros mercados para posibles desvinculaciones.

Lod, ausente en la lista

Con el mediapunta, en cualquier caso, no existe a priori la pretensión de gestionarle una salida, un ánimo que sí hay con Blackman. Su marcha solo sería atendida, en todo caso, si el '17' llegara con alguna propuesta y la intención de salir. Pero, en principio, entra en los planes del cuerpo técnico. Pese a su acentuada irregularidad, el Sporting considera que es un futbolista que puede ofrecer un mejor rendimiento, con un gran talento, por lo que su ausencia en la lista se debería, en principio, a una cuestión técnica. Lod, que también pasó una dura fase de aclimatación en sus primeros meses en Grecia, tiene contrato hasta 2020, con opción a un tercer año.