Sporting | Torrecilla: «El mercado no ha terminado, buscamos salidas en países donde aún se pueden realizar movimientos» Torrecilla atiende a los medios tras el cierre de los tres fichajes del Sporting. / A. M. El director deportivo anuncia que Aitor García «llega cedido, pero con opción de compra obligatoria para los próximos cuatro años» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 1 febrero 2019, 01:04

Jornada muy intensa en Mareo. El Sporting cerró en las últimas horas a tres incorporaicones. El reloj marcaba las doce de la noche y tan solo se había anunciado la cesión de Ivi López. «Tuvimos que esperar a que se revisara la documentación. Todos vienen cedidos con opción de compra, peor en el caso de Aitor lo garantizamos para los próximos cuatro años», aseguraba Miguel Torrecilla, director deportivo del equipo rojiblanco.

El salmantino también desveló que «para nosotros el mercado no ha terminado. Trabajamos algunas salidas en los mercados que sigan abiertos. Evidentemente no es en España». Además, añadió al respecto que «el objetivo es poder trabajar esos mercados porque la FIFA te lo permite. Si no se diera el caso, trabajaríamos con esta plantilla para intentar seguir con la escalada».

Sobre las negociaciones, Torrecilla explicó que «han sido días difíciles. Trabajamos con jugadores que tenían que romper sus cesiones. En los casos de Ivi López y Álex Alegría había que esperar a que los equipos ficharan a sus sutitutos. Fueron operaciones complicadas porque había muchas partes involucradas, pero al final estamos satisfechos por hacer cerrado las tres incorporaciones».