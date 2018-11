«Daría mucho por jugar el derbi» Traver, durante el entrenamiento de ayer. / ARNALDO GARCÍA Traver reconoce antes del partido en el Tartiere que «tengo muchas ganas de entrar, hambre de jugar y de poder demostrar» J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 03:02

Coqueteando siempre con la titularidad, que se le resiste, Álvaro Traver (Algemesí, Valencia, 1993) tiene entre ceja y ceja amarrarse al fútbol profesional esta temporada con el Sporting. Y va a tumba abierta a por ese objetivo. Así de directo se expresa también su fútbol, que bebe directamente de la escuela de Jony. «Daría mucho por jugar el derbi o cualquier partido. Tengo muchas ganas de entrar, hambre de jugar y de poder demostrar», señaló ayer tras recibir el premio al 'Jugador Cinco Estrellas' del pasado mes de octubre, otorgado por la cervecera Mahou.

La impresión que ha dejado en el campo, en su caso, ha estado por encima de las oportunidades que ha tenido en un equipo que anda más bien escaso de velocidad y desborde por las bandas, necesitado de un elemento que dé más bola al fútbol de área de Djurdjevic. «Las oportunidades que se me han dado creo que las estoy aprovechando bien», observa. Su contador suma 269 minutos, en los que ha ido de menos a más, con una participación salteada, salvo en la Copa del Rey, que ha repetido. «Me siento bien, con ganas, confianza. Tengo que aprovechar al máximo todas las oportunidades que me dé el míster. Me he encontrado bien en todos los partidos que he jugado y voy a intentar hacerlo bien cuando se me dé otra oportunidad», resumió.

El domingo pasado, sin ir más lejos, estuvo a un tris de regresar al once, pero, finalmente, Baraja le dejó en el banquillo. «¿Le sorprendió?», se le preguntó. «Sí que es verdad que me encontraba bien. Por una parte tenía esa esperanza de jugar y tener minutos, pero el míster toma la decisión que toma. Somos muchos jugadores y hay que aceptarlo», asumió el extremo, que volverá a opositar a la titularidad en el Tartiere. El mejor teatro para reivindicarse.

La ruidosa atmósfera que presentará el estadio ovetense, febril con su equipo y contra el Sporting, tampoco le achanta. «Personalmente a mí me gusta. Sé que va a ser un partido bonito, muy disputado. Me gustan mucho los retos y a mí personalmente me motiva», reiteró el extremo, llegado hace dos veranos a Gijón, que no se resigna a ver el duelo del sábado desde la barrera: «Es una semana importante. Sabemos cómo se vive aquí un Oviedo-Sporting, que tiene mucha historia, y me encantaría poder jugar o, por lo menos, ayudar al equipo».

Al derbi, anticipó, llegará el conjunto rojiblanco con la cabeza alta. «Al final se dio la cara ante el Málaga y se intentó hasta el último minuto. Vamos animados y motivados al derbi», subrayó, ansioso por mostrar su fútbol en el Tartiere.