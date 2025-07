El Sporting ultima el fichaje del central francés Lucas Perrin

Javier Barrio Gijón Martes, 1 de julio 2025, 13:32 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón ultima el fichaje del defensa central francés Lucas Perrin, de 26 años, nacido en Marsella, que llegará al club gijonés en propiedad procedente del Círculo de Brujas, aunque en Bélgica jugaba como cedido por el Hamburgo, como ha adelantado este mediodía ELCOMERCIO.es.

Perrin ya se encuentra en Gijón pasando los reconocimientos médicos y, si no hay cambio, firmará por dos temporadas con el Sporting, con opción a una tercera, cubriendo así parte de las necesidades defensivas que tiene Asier Garitano. El club también mantiene abierta la negociación para incorporar a Pablo Vázquez, futbolista del Deportivo de La Coruña, que pide una contraprestación de 250.000 euros para facilitar su desvinculación. En todo caso, el futbolista valenciano tiene el firme deseo de no continuar y podría ser cuestión de tiempo, teniendo en cuenta que el Dépor no parece contar con él.

Perrin es un central de altura (1,88 metros), expeditivo y del que hay muy buenos informes en Mareo, formado en las categorías inferiores del Olympique de Marsella, con el que llegó a debutar en 2019. Tiene una trayectoria con 193 partidos, con 99 partidos en la Ligue-1 francesa.

