Presentación de Unai Medina como jugador del Sporting

El lateral derecho firma con el club por 2 temporadas

Gijón Martes, 2 julio 2019

Unai Medina nació en Bilbao el 16 de febrero de 1990 y es la segunda incorporación de la primera plantilla, tras la presentación ayer de Javi Fuego.

El acuerdo, cerrado y oficializado en dos temporadas, con opción a una tercera, no supondrá ningún desembolso extra para el club, que ha seguido la pista de este futbolista, respetado en la categoría, a lo largo de todo el año, especialmente en el segundo tramo del último curso. Unai Medina terminaba contrato con el Numancia, que no logró llegar a un acuerdo con él para su renovación, pese a su influencia en el vestuario, convertido en uno de los capitanes del equipo soriano y en un fijo en el once siempre que ha estado a disposición de sus técnicos.

Unai Medina se formó en la cantera del Athletic Club y de ahí pasó al Alavés antes de recalar en el CD Numancia donde jugó las últimas cuatro temporadas. La última campaña del defensa en Soria finalizó con 26 partidos lo que hace un total de 167 encuentros en La Liga 123.