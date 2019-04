Sporting Sporting: «Vamos a por los tres puntos a Mallorca», subraya Molinero «Tenemos que afrontar estas seis jornadas como seis finales. Si queremos estar arriba, estamos obligados a ganar todo», considera el lateral J. BARRIO Martes, 30 abril 2019, 03:58

«Hay que seguir peleando porque hasta el 9 de junio esto no para». Tocado, pero no hundido. El vestuario del Sporting se despertó ayer dolorido por el empate frente al Elche, aunque sabedor de que puede enmendarse en el partido del domingo en Son Moix frente al Mallorca. Nadie oculta la dimensión de la cita. «Somos conscientes de que se nos escaparon dos puntos frente al Elche y no era lo que queríamos», reconoció Francisco Molinero, asumiendo que «si queremos estar arriba, estamos obligados a ganar todos los partidos».

El de Son Moix, el primero del serial, tiene un barniz especial por la consideración del contendiente de rival directo, bien situado en el 'play off', distanciado por siete puntos de los rojiblancos. «Aquí no se rinde nadie. Vamos a seguir peleando y no hay más», se rebeló el toledano, añadiendo que «tenemos un enfrentamiento directo contra un rival que está en el 'play off'. Es el que nos toca, el Mallorca, y vamos a por los tres puntos». En ese camino, marcó una filosofía para el final del curso: «Hay que afrontar estos seis partidos (en el de Reus descansará y sumará tres puntos) como seis finales. Llevamos nueve sin perder y el equipo está en una racha muy positiva. Hay que analizar dónde estábamos el día del Rayo Majadahonda y dónde estamos a día de hoy. Creo que hay mucho positivo y queda mucha tela que cortar aún».

'El increíble Hulk'

Preguntado por el partido, Molinero reconoció que «no estuvimos en el segundo tiempo igual que en el primero», pero, defendió, «nos empataron en una jugada aislada» y «teníamos que haber sentenciado en la primera mitad». Se le preguntó a renglón seguido por su actuación personal, frenando bien a Iván Sánchez, y replicó con ironía cuando se le insinuó que el centro del gol salió de su banda: «Si ataco, defiendo y meto goles estaría en el Bayern de Múnich leyendas. No soy 'El increíble Hulk'».​​