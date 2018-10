Las dos velocidades de Robin Lod Mientras el finés brilla con su selección, Baraja se esfuerza en ofrecer su mejor versión en Gijón EDUARDO ALONSO GIJÓN. Miércoles, 17 octubre 2018, 02:12

Dicen quienes le conocen que Robin Lod será siempre Robin Lod. Lo hizo el pasado lunes con su selección en la Liga de Naciones. Y fue un recital. Mandó, dirigió y tiró del juego de ataque finés. Sin embargo, a diferencia de su homólogo nórdico, Rubén Baraja trabaja aún en cada entrenamiento en Mareo en cómo lograr que el llamado a liderar este Sporting participe más en el juego grupal. Que sea su referencia sobre el campo. La franquicia de este conjunto. Porque sus números en Gijón, analizados de forma fría y aislada, aún no sustentan las esperanzas depositadas en la incorporación de este internacional que llegó con la carta de la libertad en una mano (es de los mejores pagados de la plantilla) y una buena dosis de ilusión en la otra.

Él pone todo de su parte. Sonríe, ofrece un trato cercano y afable, mantiene su personalidad tranquila, no llama la atención fuera de los terrenos de juego y su trabajo es intachable. Sus dotes son extraordinarias. Nadie, pues, duda en Mareo de que se ha fichado a un futbolista espléndido sobre el que cimentar la carrera por el ascenso a la Liga de las estrellas y que se encuentra enormemente valorado en el mercado internacional, en el que, curiosamente, su cotización ha subido.

Sin embargo, su corta estancia en Gijón ha sido estos primeros meses de competición como una montaña rusa, con más valles que picos. No ha terminado de cuajar. Su aportación, dado su nivel, aún brilla por su ausencia. Porque todas las miradas se ponen en este finlandés al que aún le cuesta encontrar su sitio en el campo rojiblanco, pero cuyo nombre sale habitualmente destacado en la crónicas periodísticas posteriores a sus partidos con su selección por su juego. «Siempre será un honor para mi representar a mi país en el fútbol. Es una sensación especial y algo importante», hacía hincapié el jugador. Pero cada vez que juega con su país debe soportar la presión de ver cómo se compara al Robin Lod de Finlandia con el Robin Lod del Sporting.

Ralentizado, primero, por problemas físicos arrastrados en pretemporada, desplazado, después, a la banda izquierda y, a continuación, al centro del campo, se interpreta todo de él porque nunca se sabe mucho. Este curso en Gijón debía demostrar algo más y resulta que se le echa de menos. Ha defendido en seis ocasiones la elástica sportinguista en lo que va de temporada. 372 minutos. Y lleva un gol. El de su debut ante el Nástic de Tarragona -«espero marcar muchos con el Sporting. pero el mejor sería subir a Primera. Es lo más importante»-. Pero, llegados a este punto y testigos de su participación decisiva con Finlandia, todo parece poco.

El mediapunta, de 25 años, completó el año pasado un notable curso, con 37 partidos disputados con su anterior equipo, el Panathinaikos, aderezados con siete goles, a lo que añadió cuatro encuentros de la Liga Europa con el conjunto griego. Ha jugado más de 200 partidos como profesional y ha sido internacional en más de veinte ocasiones. El Sporting cuenta con un gran 'solista', pero no ha logrado integrarlo en la armonía del conjunto sportinguista.

Su sitio en el equipo

Robin Lod decía, a mitad de agosto, en una entrevista con EL COMERCIO, que «toda la vida he jugado en distintas posiciones y no tengo una demarcación preferida». Pero lo cierto es que le está costando encontrar su sitio en el Sporting. Al inicio no supo adaptarse a la banda izquierda. No se encontró cómodo. Se perdió a menudo. No supo sacar ventaja de su condición y de sus cualidades. De su magia. Mejoró cuando Rubén Baraja lo centró para dar profundidad a su equipo. Se vio ante Las Palmas. Porque en el Panathinaikos corría más por dentro, no tanto como extremo, sino más como volante, tanto a la izquierda como a la derecha.

«Lógicamente está capacitado para actuar en la banda porque tiene mucha calidad, un gran golpeo con la zurda y control del balón, pero no es un jugador con la explosividad y velocidad de un extremo», explicaba en una entrevista Nano González, ahora en el Getafe, quien coincidió con el '17' en Grecia durante temporada y media.

No hay, sin embargo, dudas sobre su capacidad de perseverar y el cuerpo técnico solo pide tiempo y paciencia. Lo suficiente para ver al mejor Robin Lod porque hay mucha confianza en él. De hecho, Rubén Baraja, el equipo técnico que le acompaña y sus propios compañeros se han desvivido para que sea feliz. Lo mismo que le ocurre cuando coge el avión y se pone la camiseta de su país, donde, al contrario de lo que ocurre en Gijón, el jugador hace feliz a su selección.

Dicen quienes presumen de su confianza de que necesita un buen partido para ahuyentar fantasmas. Su aterrizaje en una ciudad y una competición desconocida, sumado a algunos inconvenientes de su adaptación (todavía no domina el idioma aunque recibe clases de castellano en Mareo tres veces por semana junto a Blackman, Djurdjevic, Peybernes, Neftali y Cofie), han ralentizado el pleno rendimiento del jugador, sobre el que el cuerpo técnico encabezado por Rubén Baraja quiere cimentar el asalto del equipo a los puestos de ascenso a Primera División.

