«El Sporting ha recuperado el tiempo perdido» Xavi Torres, en su presentación con el Elche. / E. C. Xavi Torres, jugador del Elche: «Torrecilla ya me había enseñado la puerta de salida en el Betis. En Gijón creo que se fue algo injusto conmigo» ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 24 abril 2019, 01:58

En verano de 2016, sin hacer mucho ruido, Xavi Torres (Alicante, 1986) firmó por el Sporting. Fue una temporada difícil para todos, también para él. Sin muchas oportunidades, ni tampoco mucha suerte, terminó sin consolidar su fútbol en el equipo rojiblanco. Tras un año en Australia, el mediocentro regresa el domingo a El Molinón enrolado en el meritorio Elche de Pacheta.

-El Elche está haciendo una buena temporada, ¿no?

-Estamos muy contentos por la temporada que estamos haciendo. En el plano personal, me sacaron la quinta amarilla después del partido que ganamos en casa ante el Alcorcón. A partir de ahí, el equipo ganó en Las Palmas y ha ganado siempre hasta el pasado lunes. Cuando sales del once y entra otro, y el equipo no pierde, pues te toca comértela. Así es esto.

-Comparte equipo con Castro y Yacine, dos exrojiblancos.

-'Carlitos' nos está dando. Llegó en invierno, le está costando entrar, pero estamos encantados con él. Cuando sale, nos aporta gol. Yacine es un delantero que aporta mucho trabajo.

-El Sporting lleva ocho partidos sin perder.

-Mucha gente habla, pero la Segunda no es fácil. Al Sporting le costó al principio. Pagó el peaje de tanto cambio y después, también con José Alberto, pasó por un proceso de adaptación complicado. Ahora ha recuperado el tiempo perdido. Tiene un estilo definido. Les deseo lo mejor.

-¿Ve al Sporting en 'play off'?

-El Sporting va a entrar en promoción. Está volviendo a ser el equipo que tenía que ser. Con la dinámica en la que está creo que va a llegar casi seguro al 'play off'. Los fichajes están demostrando que tienen nivel y salen jugadores interesantes en la cantera como Cristian Salvador y Nacho Méndez.

-¿Qué sucedió en aquel descenso?

-Mire que lo hablo con Castro. Realmente a la mínima que todo se hubiera desarrollado de una forma más normal no habríamos descendido en la vida con ese equipo. Salí de ahí con un sabor agridulce. Estaba muy a gusto, pero coincidió que no tuve la continuidad que otros sí tenían. Quizá muchas veces no se fue justo conmigo, pero tengo un tremendo cariño por ese club y esa afición.

-¿Se fue a disgusto del club?

-Sí. Me fui algo triste, dolido. A pesar del descenso, tenía la sensación de que podía aportar para devolver al club a Primera. Quería seguir. Coincidió que llegó Miguel (Torrecilla). Un año antes ya me había abierto la puerta de salida del Betis y al año siguiente fichó por el Sporting. Tampoco contó conmigo. Dos veces seguidas. No entendía tanta mala suerte. Pero, vamos, no pasa nada, así es esto. Cuando coincido con Miguel (Torrecilla) hablamos y nos reímos. Siempre tendré cariño al Sporting. Tengo ganas de estar ahí el domingo.