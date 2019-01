«Estamos teniendo muy poco acierto», lamenta José Alberto José Alberto López, entrenador del Sporting. / DAMIÁN ARIENZA El técnico destacó la primera media hora de juego de su equipo y reconoció que el primer gol del Zaragoza «nos ha hecho mucho daño» VÍCTOR MANUEL ROBLEDO Sábado, 5 enero 2019, 19:45

José Alberto López vivió hoy la cara amarga del banquillo del Sporting. El técnico rojiblanco sufrió su primera derrota en un partido en el que lamentó el mal momento ante la portería rival que atraviesa su equipo. «Me gustaría saber los remates de uno y otro equipo y el acierto de uno y otro. Eso marca la diferencia. El Zaragoza ha tenido tres ocasiones y ha metido dos, nosotros hemos tenido seis o siete y hemos hecho una. Estamos teniendo muy poco acierto para lo que nos gustaría y así es difícil conseguir victorias», admitió en la sala de prensa de El Molinón.

El entrenador del Sporting destacó el inicio de partido de sus jugadores, en su opinión «la primera media hora ha sido la mejor en mucho tiempo en El Molinón». «Si vamos 2-0 ó 3-0 nadie se habría asustado. Estábamos haciendo fútbol para marcar la diferencia. Su gol nos ha hecho daño, no sé el motivo», lamentó José Alberto. En cualquier caso, el técnico aseguró que la derrota no tiene por qué afectar en el plano anímico a los suyos: «Solo queda trabajar, seguir insistiendo en lo que estamos haciendo y que no nos afecte tanto cualquier cosa que pueda haber en el partido. Alguna derrota nos iba a llegar, nadie es invencible. Hay que asumirla con naturalidad, porque el equipo está trabajando bien».

José Alberto quiso también tener palabras de ánimo para Djurdjevic y Blackman. «Djuka hoy ha marcado y esperamos que coja una buena racha. Nick está sumando minutos, está mejorando en su rendimiento y ha hecho un buen trabajo. Le ha faltado el gol, que es lo que necesitamos», declaró el técnico.

