Sporting Roberto Canella: «Este fue el sueño de un 'guajín' de Laviana» 02:25 Roberto Canella, emocionado, durante la rueda de prensa en El Molinón. / FOTOS ARNALDO GARCÍA Canella se despide del Sporting tras más de 300 partidos recordando que «aquí he pasado los mejores años de mi vida» | «Ya lo tenía casi decidido cuando recibí la oferta de renovación. Se ha acabado un ciclo. Ahora vendrá otra cosa» JAVIER BARRIO GIJÓN. Sábado, 22 junio 2019, 02:57

En diez minutos de pura emoción, interrumpidos por un resoplido, un sorbo de agua para pasar el trago o unas lágrimas difíciles de controlar, Roberto Canella se despidió del Sporting. De la sala de prensa de El Molinón, abarrotada de excompañeros, amigos, familiares y personal del club (cuerpo técnico, directivos y trabajadores), se fueron «314 partidos», según sus cuentas, doce temporadas en el primer equipo y más de veinte años de estancia en Mareo. Sintetizó el capitán todo eso en una sonora reflexión, extraída de una carta redactada con mimo y que leyó antes de despachar su última rueda de prensa: «Llegué como un niño y me despido como un adulto. Este fue el sueño de un 'guajín' de Laviana».

Elegante, con una pizca de informalidad -vaqueros, camisa blanca por fuera y americana-, el Sporting perdió ayer oficialmente al último superviviente de la generación de Manuel Preciado, que tuvo eco, junto a Quini, en la recapitulación de la historia de Canella, narrada en primera persona. «Con 18 años llegué al primer equipo de mi vida gracias a una persona que me ha marcado de forma extraordinaria: Preciado», enfatizó el capitán rojiblanco, quien confirmó poco después que, pese a la oferta de renovación que recibió a la conclusión del partido contra el Cádiz, ya había tomado la decisión de no seguir. Otro camino.

«Me hicieron la oferta de renovación después de jugar ese partido y prácticamente lo tenía decidido. Mis compañeros y mi familia lo sabían, pero necesitaba descansar la cabeza. Sé que para el Sporting no era un problema esperar por la respuesta, pero entiendo que se me ha acabado un ciclo y estoy muy agradecido. Ahora vendrá otra cosa», comentó. La tardanza vino dada, prosiguió, por la necesidad de asimilar y preparar la rueda de prensa de despedida. «Hoy -por ayer- es un día duro para mí y estoy fastidiado porque me voy del equipo de mi vida después de veinte años. Cuando ya me vi preparado para esto (la despedida pública), avisé al club. Lo preparamos y lo hacemos», explicó.

Abajo, entre el público, su familia le escuchaba atentamente, con los ojos abiertos como platos: su mujer, su madre, su hermano pequeño, tíos, primos y amigos. «Soy cuanto soy gracias a mis padres, mi familia, y a cuanto me ha logrado transmitir el Sporting en toda su extensión a través de los técnicos y de los empleados», expresó, justo antes de que su voz se quebrara por primera vez. Emoción a flor de piel. «Aquí he vivido los mejores años de mi vida y he podido convertir mi sueño en realidad», sostuvo. Repartió cariño para todos, con dos subrayados muy especiales y para los que tuvo que tragar saliva: el recuerdo a sus padres y a sus compañeros.

Directivos y excompañeros

Con Javier Fernández en Las Rozas, acompañando al Sporting benjamín en su camino a la final del campeonato de España, la representación institucional corrió a cargo del vicepresidente Javier Martínez y del consejero Fernando Losada. No faltaron tampoco Miguel Torrecilla, ni José Alberto, que hizo un paréntesis en sus vacaciones para estrechar la mano al capitán. Por allí también pasaron José María Meana Acebal, Manolo Sánchez, Diego Lobelle, José Luis Rubiera, Gonzalo Revuelta, Pablo Caso, Rubén Biempica y Falo Castro, entre otros. Y representantes de las peñas como Víctor Sánchez, Jorge Guerrero y Jano Murias.

«He podido no estar muy acertado en el campo, porque han sido muchos años y muchos partidos, pero jamás escatimé esfuerzos», subrayó el lavianés en su despedida de la afición, dejando claro que «he defendido sin límites a este club». Uno que tendrá muy presente cada día. «El Sporting es el equipo de mi vida», resumió el lateral izquierdo rojiblanco, que saltó al ruedo profesional un 15 de octubre de 2006 en el Heliodoro.

A tres metros de él, en las últimas filas, se sentaba una selección de buenos compañeros de viaje. De los que le ha brindado la competición y las horas de vestuario: «Gracias infinitas a todos. Habéis sido mis otros hermanos». Todos habían hecho un hueco en sus agendas para arropar al capitán en su adiós, pendiente de definir su destino. «De momento no sé nada», prometió. Atornillados como público estaban Lora, Jony, Luis Morán, Sergio Álvarez, Pablo Pérez, Pedro Díaz, Nacho Méndez, Jorge García y Sergio Menéndez. A ellos se unieron por vídeo Emilio de Dios, Adrián (delantero del Oporto) y hasta Iván Hernández y Diego Castro, que desataron las risas del personal con una simpática despedida al alimón. «Es que este (Canella) se ha ido ya muchas veces», bromeó el gallego en un guiño a aquellos veranos de incertidumbre con el Villarreal y el Zaragoza, el que estuvo más cerca de captarle. «Y al final nos ha echado a todos. A mí me echó él», soltó el extremo con guasa.

También le puso alegría a la tarde Jony a través del vídeo, que, en su caso, visionó como espectador de la sala de prensa. «Estoy muy orgulloso de haber compartido banda izquierda en El Molinón y, sobre todo, de que me hayas doblado y nunca te la pasase (la pelota), y te pusieses vinagre como tú solo sabes», le espetó antes de que volviera a tomar contacto con el césped de El Molinón por última vez. Fotos de familia con los suyos, sus ya excompañeros y los trabajadores del club.

«¿Con qué partido me quedaría? Cada uno que jugué fue una pasada, pero me quedaría con el debut, con el del Eibar, cuando se consiguió el ascenso, y con el del Bernabéu, a pesar de que solo jugué dos minutos y me fui lesionado», rememoró Canella, quien también miró al futuro del Sporting: «Espero que el equipo vuelva pronto a Primera, que es su sitio. Ahora pasaré a ser un abonado más, un sportinguista de grada».