«Sueño con 'La Roja' desde pequeño»
VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 5 octubre 2019

Algunos aficionados del Sporting abandonaron el domingo El Molinón mirando de reojo al calendario de la Selección Española. Hace ya varias semanas que se instauró entre la Mareona una extraña mezcla de temor y orgullo por el nivel exhibido en este inicio de temporada por Manu García, a quien muchos veían ya preparado para dar el penúltimo salto en su carrera como internacional. Los presagios que dejó el buen partido que despachó ante el Almería se cumplieron en la mañana de ayer, cuando el seleccionador español sub 21, Luis de la Fuente, incluyó el nombre del rojiblanco en su lista para los dos próximos encuentros de la Selección. «Estoy muy contento y feliz. Es algo con lo que sueñas desde pequeño, pero antes de eso queda Fuenlabrada», apuntó Manu García tras el entrenamiento de ayer en Mareo.

La noticia deja entre el sportinguismo dos sensaciones encontradas. La positiva es que el club volverá a tener un representante en el segundo equipo de 'La Roja', por el que han pasado en los últimos años Jorge Meré y Dani Martín. La negativa es que Manu García no podrá jugar con el Sporting el siguiente domingo frente al Alcorcón.

El centrocampista ovetense se concentrará el lunes con la Selección con vistas a los partidos ante Alemania -jueves 10 en Córdoba- y Montenegro -martes 15 en Podgorica-. «Es un poco agridulce porque no quieres perderte nada, pero sabemos cómo es esto», admitía Manu García al confirmarse su ausencia en el duelo ante el equipo madrileño.

Para Manu García, la llamada de Luis de la Fuente supone su regreso a la órbita de la Selección Española, a cuyos equipos inferiores ha venido representando desde la categoría sub 16. En aquel entonces, el centrocampista rojiblanco coincidió con jugadores como Cucurella, Aleñá o Carles Pérez en un grupo dirigido por Albert Celades, actual entrenador del Valencia tras la destitución del asturiano Marcelino García Toral. Después pasó también por la sub 17 y la sub 19. Ahora está a punto de ascender el último peldaño antes de la selección absoluta. «Tengo ganas de reencontrarme con compañeros y tener otra experiencia bonita», explicó el jugador del Sporting.

Con su convocatoria para la Selección Sub 21, Manu García empieza a recoger los primeros frutos de la arriesgada decisión que tomó el pasado verano al fichar por el Sporting desde el Manchester City. También el club ve reconocida la inversión que hizo para repatriar a uno de los jugadores más talentosos que han salido de la Escuela de Fútbol de Mareo en los últimos años. Tras dos temporadas cedido en el NAC Breda y el Toulouse, el joven jugador apostó por regresar al Sporting pese a contar con ofertas de superior categoría, como una del Granada. El club, por su parte, apostó fuerte por el regreso del jugador, hasta el punto de pagar el mayor traspaso de su historia, con un importe fijo superior a los cuatro millones de euros.

Jugador diferencial

Manu García ha ido cogiendo peso en el equipo rojiblanco en este arranque de temporada hasta convertirse en su jugador franquicia en los últimos partidos. El ovetense ha jugado como titular los nueve encuentros disputados hasta la fecha, ha anotado un gol y ha dado dos asistencias. En las primeras jornadas, José Alberto apostó por él en el doble pivote junto a Javi Fuego, pero ha acabado adelantando su posición para que juegue más cerca del área, en una zona en la que comienza a marcar las diferencias en la categoría.

Futbolistas como Dani Martín, Eric García, Cucurella, Fran Beltrán, Ferran Torres o Dani Olmo forman parte de la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos ante Alemania y Montenegro. El nombre propio en su comparecencia de ayer en Las Rozas, sin embargo, no fue ninguno de los citados, sino un ausente: Ansu Fati. El atacante del Barça, la gran revelación del fútbol europeo, no pudo ser incluido en la convocatoria por problemas burocráticos, pero el seleccionador ya adelantó que cuenta con él de cara el futuro inmediato.

Ahora, la incógnita en el entorno sportinguista es saber si Manu García se mantendrá en la dinámica de la Sub 21 toda la temporada. En ese caso, el rojiblanco podría perderse el derbi del fin de semana del 16 y 17 de noviembre, ya que el equipo español tiene dos nuevos compromisos internacionales esa semana ante Macedonia del Norte e Israel.

La alegría de Manu García pudo ser aún mayor ayer. Nacho Méndez, su mejor amigo en el vestuario, también estaba incluido en la prelista que manejaban los técnicos de le Federación, pero finalmente se quedó fuera. «Estoy seguro de que va a ser el próximo. Nacho sabe que trabajando así llegará el momento», afirmó. Desde la próxima semana le espera en el vestuario de la sub 21.