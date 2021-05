Sporting «Somos sufridores, hay que seguir creyendo» De regreso a la grada, la afición del Sporting se ilusiona con impulsar a su equipo en «un día grande» para alcanzar el 'play off' Miembros de diferentes peñas rojiblancas se dirigen hacia el estadio de El Molinón por el camino que mañana seguirán unos 5.000 abonados para presenciar el encuentro liguero ante el Almería. / ARNALDO GARCÍA IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Sábado, 29 mayo 2021, 01:37

«Tengo 51 años y la primera vez que fui con mi padre a El Molinón tenía ocho. Desde ahí, ya fui habitualmente hasta esta temporada», recuerda Alfonso Torío, que preside la Peña Sportinguista Baruyu y hasta que la pandemia dejó huecas las gradas de los estadios emuló con su hija lo que había hecho cuatro décadas atrás su progenitor. Pasión por unos colores transmitida de generación en generación que mañana volverá a brotar en el estadio gijonés.

Más de catorce meses después, casi 5.000 seguidores recuperarán la liturgia del día de partido. En el momento oportuno, justo a tiempo para otorgar al equipo ese último impulso que contribuya a relanzarle hacia la sexta plaza para seguir opositando al ascenso a Primera en una temporada que, según confiesa la afición, ha superado sus expectativas iniciales.

«Va a ser un día grande y hay que aprovecharlo», sostiene Moisés Murias, de la Peña Yo Solu, que mañana estará en el estadio junto a su hijo de nueve años con los aplausos preparados para «reconocer el trabajo de los jugadores durante toda la temporada». «Estoy muy motivado. Si los 5.000 animamos, nos vamos a hacer notar. Espero que la gente vaya volcada con el equipo», expresa.

«Mejor ocasión que esta para volver es imposible. Hay una diferencia abismal entre los partidos con público y sin él. La afición va a dar ese plus y es el mejor aliciente para los jugadores, aunque ya es un premio lo suficientemente grande poder jugar un 'play off'», secunda el presidente de la Peña Nacho Cases, Manolo Llana, que tendrá esta tarde en el estadio a su hermano y a su sobrina. Con plena confianza en los guarismos defensivos rojiblancos, no tiene dudas de que la hinchada aportará «ese empuje» necesario cuando las fuerzas escaseen.

En el recuerdo de la afición está muy presente el 7 de junio de 2015, que pasó a la historia del club rojiblanco después de que el triunfo sobre el Betis desembocase en un estallido de júbilo en el Benito Villamarín y en Gijón gracias al gol en Montilivi del Lugo. «Viví el ascenso en Sevilla y eso lo llevas dentro para siempre. No se puede describir con palabras», asegura Ana Cid, presidenta de la Peña Los Escalerones, que derrocha optimismo y asegura sin atisbo de duda que el equipo que dirige David Gallego va «a jugar el 'play off'».

«Somos sufridores, pero vale la pena. Hasta que el agua no nos llegue al cuello hay que seguir creyendo», enfatiza. esperanzada en que la combinación de resultados entre el Lugo y el Sporting en la última jornada vuelva a ser exitosa seis años después. «Parece que los patrones se repiten y esperemos que nos vuelva a sonreír la fortuna», señala Alfonso Torío.

Aliado desinteresado entonces, ahora los gallegos deben frenar de nuevo al equipo al que pretende desbancar el Sporting, con la permanencia del club lucense en Segunda en riesgo, «La sensación que tiene todo el mundo en la peña es que el Lugo va a ir a por todas y que el Rayo no va a ganar», señala 'Xuacu' Rodríguez, que dirige Sentimiento Rojiblanco La Regence. «Tengo una fe ciega en el Sporting. Nos jugamos bastante más que el Almería. Casi nadie esperaba antes de empezar que pudiésemos entrar en 'play off' y siempre estuvimos arriba. Ahora tuvimos un bajón, pero estos chavales luchan hasta el final», argumenta su homólogo en la Peña Miluca, Fernando Rodríguez. «Vamos a agradecerles la temporada que han hecho. Aunque no consigan meterse en 'play off', lucharon hasta donde han podido», refrenda el socio de plata Arturo Sánchez.

La influencia de la grada

La afición sportinguista vivirá su reestreno liguero con la ilusión de poder jugar su papel en el desenlace del campeonato. «No será igual que El Molinón lleno como una caldera, pero va a influir. La gente tiene ganas de estar con el equipo, tiene ese mono de El Molinón y a ver si entre todos podemos echar un cable y conseguirlo», expresa Alfonso Torío. «El hecho de estar en la grada y poder darle ese aliento al equipo que le falta para rematar la temporada es la hostia. Ver gente animando empuja a cualquier jugador», asevera 'Xuacu' Rodríguez.

La afición se entusiasma con la naturaleza frecuentemente impredecible de la recta final del campeonato, donde más de un equipo que parte con ventaja se tambalea. «Al Rayo los nervios también le pueden. Nosotros tenemos que ganar como sea», indica 'Xuacu' Rodríguez.

«Hay que marcar pronto para meterle presión. Algo me dice que vamos a jugar el 'play off'. Y el sexto el año pasado subió», refrenda José Ortiz, presidente de la Peña Sidrería Sporting, que se define como optimista por naturaleza y recuerda que los sportinguista siempre están «abonados a la épica».

«Ahora no hay que mirar atrás, tenemos que ir a por todas e intentar volver el jueves», proclama Alfonso Torío en alusión al inicio del 'play off'. «Si nos metemos va a ser un subidón. Creo que tenemos un equipo hecho para el doble partido. Si estos jugadores sacan todo lo que llevan dentro tenemos muchas opciones de poder subir», señala Moisés Murias, que mañana regresará al estadio rojiblanco en un reencuentro que confía en que tenga desenlace feliz.