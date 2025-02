«Supimos sufrir para lograr la victoria»

Recuperó la titularidad para formar pareja en el centro del campo con José Gragera. Pedro Díaz se dejó notar en el juego de su equipo, le puso algo más de ritmo a la creación y demostró estar preparado para continuar como titular.

Ayer, tras la ... victoria sumada ante Las Palmas, también fue protagonista. El canterano valora que el equipo «haya sabido sufrir para lograr la victoria». Y vaya si sufrió. Los rojiblancos marcaron en el único disparo entre los tres palos que ejecutaron durante los 90 minutos y defendieron su portería hasta el último suspiro.

«Tenemos que seguir así. Somos conscientes de que ya no queda nada», expuso nada más concluir el choque. «Yo confío mucho en esta equipo y estoy convencido de que vamos a estar en la pelea hasta el final», continuó el centrocampista.

Más sporting Djuka recupera el liderato de la tabla de artilleros

Ayer los tres puntos se tuvieron que sudar de lo lindo. Y más después como Araujo disfrutó de tres ocasiones para marcar en la primera parte. La tercera, la estrelló en el poste izquierdo de Diego Mariño. «Supimos sufrir, lo llevamos en el ADN y es lo mejor que tenemos», comentó el rojiblanco respecto a lo vivido sobre el terreno de juego.

Pedro Díaz repasó su regreso a la titularidad y el gol de Uros Djurdjevic. «Todo suma, ganar en casa también es muy importante para nosotros. Vuelvo a decir que lo mejor es que estamos todos unidos, tanto los que juegan como los que no», recalcó.

Sin querer meter presión al grupo, Pedro dijo que «vamos partido a partido como lo llevamos haciendo todo el año, pero sabemos que nos quedan dos finales y que dependemos de nosotros mismos». El futbolista asturiano no ve problema en volver a jugar en cuatro días: «Lo que me gusta es que no tendremos mucho tiempo para pensar. Jugamos el lunes y vamos a ir con todo».