«Esta tiene que ser la temporada de la confirmación de Djurdjevic» Mate Bilic, en las instalaciones del campus. / ARNALDO GARCÍA Mate Bilic - Segundo técnico de la Selección Croata Sub 19 «La vuelta de Javi Fuego al club significa mucho para el proyecto», dice el exdelantero del Sporting ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Domingo, 14 julio 2019, 01:38

A última hora de la mañana de ayer, Mate Bilic (Split, 1980) aguarda en el campo número 1 de Mareo la salida de su hijo, alumno del tercer turno del campus. Tranquilo, contempla el césped y reconoce, en apariencia feliz, su satisfacción por volver a casa: «Disfruto mucho de Asturias y de estar aquí. Siempre es un placer volver».

-¿Cómo le va?

-Muy contento. Desconectando un poco del día a día de trabajo. Volver a Asturias siempre me ayuda a estar tranquilo. Ahora estoy en una nueva aventura. Trabajo con la Selección Croata Sub 19. Cuando dejé el fútbol, solo estuve un año parado. Enseguida empecé a trabajar en el Eibar, en la dirección deportiva. Acabé el curso de UEFA PRO y quería tener una experiencia para seguir creciendo. Hace diez días recibí una oferta del NK Istra, pero no hemos llegado a un acuerdo y sigo con la Federación de mi país. Estoy contento. Creo que en la vida tienes que estar preparado para todo. Para mí es fundamental pasar por todos los campos para estar plenamente preparado.

-¿Qué opinión tiene de Djurdjevic?

-No hizo un mal primer año. Djurdjevic es un buen '9' de área. La temporada pasaba fue la de su bautizo. Esta tiene que ser la de su confirmación. La pasada campaña, el Sporting tenía un buen plantel, pero, a veces, contar con uno de los mejores equipos no es una garantía para subir. No sabe que alegría me da que hayan logrado firmar a Javi (Fuego). ¡Es un gran fichaje!

-Coincidió con él, ¿no?

-Sí, sí. Cuando yo jugaba aquí, Javi (Fuego) debutaba. Tiene mucha experiencia. No voy a descubrir la clase de jugador que es Javi Fuego. Es un futbolista contrastado y que posee una experiencia dilatada. Además, dará la calma necesaria en momentos difíciles. Ha pasado todo tipo de situaciones en el fútbol. Cuando un futbolista de la categoría de Javi Fuego vuelve a casa es una noticia muy positiva. Significa mucho para el proyecto el regreso de Javi Fuego.

-¿Le ilusiona especialmente este Sporting?

-El Sporting a mí siempre me ilusiona. No solo ahora. Es el equipo más grande en Segunda. Pero no solo deportivamente. También por lo que mueve, por la afición. Ahora el entrenador tiene que aprovechar la oportunidad de demostrar su valía. El reto no es fácil.

-Parece que el proyecto contará con mucha presencia de la cantera.

-Es una noticia fantástica. El Sporting este año va a optar más al ascenso precisamente por eso. Se nota que, en esta ocasión, el proyecto va a ser a ser como se anunció, sobre todo por cómo se han producido los primeros fichajes. Es fundamental invertir en la cantera y realizar una apuesta decidida en la inversión de la misma. Creo que invertir es la mejor forma de tener garantías en las categorías inferiores. Es la mejor forma de tener garantías de cara al futuro.

-¿Volverá algún día al Sporting?

-Eso nunca se sabe. Quizá algún día pueda volver a la que fue mi casa. No me gusta saltarme nunca escalas. No va con mi carácter. Quiero aprender de cada paso y de cada momento. Confío mucho en mi trabajo y en crecer poco a poco. ¿Cuándo puedo volver? Pues sinceramente, no lo sé.