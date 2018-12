«Torrecilla es un director deportivo de larga duración», dice Fernández 01:05 Javier Fernández. / A. G. El presidente del Sporting asegura que «no tengo ningún planteamiento para salir; era una opción y a partir de ahí se vería» ANDRÉS MAESE GIJÓN. Miércoles, 19 diciembre 2018, 03:12

Su rostro reflejaba el cansancio acumulado después de más de cinco horas de junta de accionistas, en las que quiso dejar claras las cuentas del Sporting y explicó todas las dudas de los accionistas que acudieron al Recinto Ferial Luis Adaro. Javier Fernández respondió en varias ocasiones sobre la fecha que se marcó hace tres años para su salida de la entidad. El residente, en una entrevista en EL COMERCIO, se marcó el año 2019 para estudiar su situación en el club. «Si se toma eso por la palabra, igual lo mejor es estar callado. Era una opción y a partir de ahí se vería. No tengo ningún planteamiento», explicó.

El máximo accionista de la entidad cerró así, al menos momentáneamente, su adiós al Sporting, aunque también añadió que «con esto no estoy diciendo que el próximo diciembre no sea una buena fecha para salir». Javier Fernández analizó el presente y pasado en una junta larga de duración. «Será la última en la que explique las deudas pasadas porque, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro», apuntó el dirigente.

También dejó claro cuáles son sus planes sobre Miguel Torrecilla. «Su futuro no dependerá de cómo termina la competición», explicó. Javier Fernández afirmó que el salmantino «es un director deportivo de larga duración». Además añadió que «si la pasada temporada con el tercer presupuesto no nos planteamos que saliera del club, ahora que somos el quinto presupuesto no lo vamos a hacer».

Lo que sí espera el presidente es que el Sporting se encuentre en la zona alta de la clasificación y que se puedan transmitir los valores de Mareo con un «libro blanco» porque «si no somos capaces de mostrar la filosofía de Mareo al exterior es porque estamos haciendo algo mal».

