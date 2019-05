Sporting Sporting | Torrecilla ya negocia por Geraldes Geraldes, en un momento del entrenamiento de ayer en Mareo. / ARNALDO GARCÍA Plantea de inicio una segunda cesión del luso, aunque el Sporting de Lisboa quiere una venta | El director deportivo salmantino busca la fórmula para mantener al grueso de futbolistas que están ofreciendo mejor rendimiento JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 14 mayo 2019, 02:21

En plena depresión, sin objetivos estimulantes en el horizonte tras el empate del sábado, el Sporting avanza ya hacia los últimos cuatro partidos haciendo equilibrios en el campo y en los despachos, donde trabaja su reconstrucción tras el fracaso de la temporada. Los primeros le llevarán a poner un precinto al curso más o menos decoroso, con peso en la valoración final que se establezca en torno a algunos miembros del proyecto. El propio José Alberto, por ejemplo, y algún que otro jugador. Un desenlace sin atractivos, de malos resultados, puede resultar peligroso, aunque, salvo sorpresa, el técnico seguirá. Los segundos equilibrios, mientras, responden a la activación del plan de respuesta al no ascenso, en el que ya se trabaja en Mareo, con gestiones avanzadas.

Una de las primeras, según pudo saber EL COMERCIO, tiene como objetivo obtener la continuidad del portugués André Geraldes. El lateral de Maia, de 28 años, se ha convertido en un elemento clave para el equipo desde la subida de José Alberto. Tanto que Miguel Torrecilla, que mantiene la confianza del consejo ante la que será su tercera temporada en Gijón, ya ha iniciado los contactos con el Sporting de Lisboa, planteando un segundo año como cedido. En principio, el club portugués ha rechazado esta posibilidad, abierto a traspasar al jugador, aunque la negociación tiene recorrido y se intuye larga. A favor del Sporting juega el fuerte deseo del futbolista, expresado en público y en privado, de seguir en Gijón. En contra, que hay otro club que ha mostrado interés en Geraldes.

Con contrato hasta 2021, Torrecilla logró incluir una opción de compra por él tanto en Primera, como en Segunda. En este último escenario, la cifra que habría que desembolsar por la propiedad del jugador tendría un encaje más complejo, por lo que el salmantino busca otras fórmulas. La prioridad en el club, no obstante, es conservar el grueso de los futbolistas que tuvieron un papel relevante este año, como sucede con Geraldes. Incluso con Peybernes, de quien se valora su buen tramo final, haciendo números también para ver cómo puede seguir vinculado al Sporting. En este caso, la opción de compra pactada con el Lorient tiene un importe más elevado y difícil de asumir si se quieren acometer otras operaciones. Pero el francés también ha manifestado su deseo de seguir.

El futuro de Babin

En esa misma línea defensiva, por contra, parece poco probable que continúe Babin. Los contactos entre el futbolista y el club se han enfriado notablemente en los últimos tiempos, con una diferencia muy grande entre las pretensiones del internacional por Martinica y los números del Sporting. Salvo un giro importante en las negociaciones, no continuará en el Sporting.

Roberto Canella, que cumple su duodécima temporada en el primer equipo, se mantiene a la espera. Hace unos meses, encarando la última fase de su contrato, el club se había planteado su renovación. No obstante, la inactividad del lavianés parece haber frenado la puesta en marcha de esa negociación, que no ha llegado a arrancar, aunque se haya producido algún contacto en este tiempo. En este momento, no se da por seguro ningún desenlace con el lateral, cuyo caso genera dudas.

Con Djurdjevic con contrato en vigor y el consenso en todo el club de que tiene que seguir, considerado una pieza clave, la continuidad de Alegría se antoja muy difícil, aunque no está descartada. Es un jugador que gusta mucho a los técnicos, pero la ejecución de su opción de compra -un millón de euros-, sumado a su ficha, complican la operación. Torrecilla tendría que encontrar una fórmula alternativa, lo que no parece sencillo. Otros casos que se someterán a estudio, como posibles salidas, serán los de Cofie, con una alta ficha, y Lod, que no tiene la confianza de los técnicos y ha ofrecido un rendimiento muy irregular. En el club, no obstante, también se considera que al finlandés se le podría haber sacado más provecho.