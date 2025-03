Torrecilla pide un paso al frente a los jugadores

J. BARRIO GIJÓN. Martes, 26 de noviembre 2019, 03:09 Comenta Compartir

En menos de cinco minutos de reloj, tras estar reunido con José Alberto y el consejo, Miguel Torrecilla rompió el silencio autoimpuesto por el club este fin de semana para valorar la situación de José Alberto. En esa breve intervención, delante de las oficinas, lanzó varios mensajes. Uno, por encima del resto. «¿Va a estar el entrenador en el banquillo de Anduva?», le preguntó EL COMERCIO. «Por supuesto. No hay ultimátum ni ninguna situación que nos lleve a dudar de este proyecto», señaló en una intervención en la que hizo los malabarismos habituales de este tipo de situaciones límite, pero alguno de sus mensajes no encajó en el relato de los últimos días.

«La situación de reunirnos hoy -por ayer- con José Alberto es para hablar conjuntamente con él, tanto el 'presi', como yo, de la preocupación que existe por la dinámica del equipo. También quisimos mostrarle nuestro apoyo, energía y le hemos transmitido nuestra fuerza», apuntó de inicio. A partir de ahí lanzó dos mensajes claros. El más rotundo, para la plantilla, a la que pidió dar un paso al frente. «Que nadie eluda sus responsabilidades. El entrenador tiene la suya y, por supuesto, la mía es máxima, pero la plantilla tiene la suya y le pedimos la mayor exigencia para este momento, que demuestre todo lo que tiene hablando en el campo», señaló de inicio. «¿Las soluciones de esto? Pasan por que la plantilla asuma su responsabilidad y por la unidad», amplió.

Ahí sumó a la afición, recordando que tanto José Alberto, como el proyecto que se inició en el verano, gozaban de la aprobación social entonces. «Si hay un entorno que aprueba la llegada de este entrenador y un consenso social, vamos a demostrarlo ahora. No busquemos culpables», pidió. Entre medias quedó alguna frase sorprendente. «¿La destitución? No se ha planteado en ningún momento. Lo que hemos valorado es tener 48 horas de reflexión», dijo. No quiso, eso sí, empeñar su palabra más allá de Anduva: «Lo que ocurra allí no lo sabe nadie».