El traspaso al Barcelona

El 6 de junio de 1980 fue cuando el Sporting y el Barcelona cerraron la operación del traspaso de Quini al Barcelona, pendiente de algunas matizaciones. El presidente Manuel Vega-Arango y el gerente José Manuel se reunieron con Joan Gaspart para cerrar el acuerdo, en un hotel de Madrid.

En principio, la operación era 270.000 euros (45 millones de pesetas) más Krankl. El jugador austriaco no aceptó y el Sporting prefería dinero. Entre los 420.000 euros que ofrecía el Barcelona y los casi 600.000 que pedía Vega-Arango la operación quedó en 480.000 euros.

Mientras, Quini estaba en la concentración de la Eurocopa, que había empezado en el hotel Alameda, de Madrid, antes de viajar a Italia. 'El Brujo' era el foco de atención entre los expedicionarios. Con sus habituales bromas, comentó a Kubala y a sus compañeros que «estoy aprendiendo a bailar la sardana». Era conocedor de las reuniones y sabía que el acuerdo iba a cerrarse, porque el Barcelona ya le había expuesto su interés, así como el de su previsible nuevo entrenador, pero le faltaba ratificarlo.

La comunicación oficial fue cuestión de horas, porque, además de Quini, también Kubala se iba al Barça y el técnico húngaro quería al goleador rojiblanco en sus filas. De todas formas, las negociaciones no fueron fáciles, ni se cerraron en el primer contacto, en una época en la que no había aún representantes, al menos con los niveles actuales. Debido a su edad, casi 31 años en el momento de la operación, el Barcelona meditó ofrecerle a Quini un contrato de un año, con opción a un segundo, lo que el delantero rojiblanco no estaba dispuesto a aceptar, ya que en el club gijonés le quedaban dos años de contrato. Al final fueron tres, pero cumplió una cuarta campaña, tiempo en el que aumentó su vitrina de trofeos de máximo goleador de la Liga en dos, que se sumaban a los tres que había logrado con el Sporting en Primera, más otros dos de Segunda.

El 24 de junio, Quini llegaba a Barcelona, acompañado de su mujer de sus padres. Su primer embajador fue Óscar Segura, con quien luego tuvo una gran amistad y vivió muchos episodios agradables en la capital catalana. Al día siguiente de su llegada era sometido a un reconocimiento médico en una clínica de la Ciudad Condal, tras regresar de Italia, donde España no pasó de la primera fase, con una Eurocopa decepcionante. Quini superó las pruebas físicas junto a Alexanco, que llegaba procedente del Athletic. El 23 de julio se presentó en el Camp Nou, junto a las novedades del momento, que eran Ladislao Kubala y César Rodríguez, como técnicos, y Alexanco, Amador y el canterano Zunzunegui, como jugadores. Más tarde llegaría Schuster, con quien tendría una estrecha amistad.

La primera visita de Quini de azulgrana a Gijón fue el 21 de septiembre de aquel mismo año. El equipo barcelonés perdió por 2-1, con tantos de Ferrero y Aguilar para los gijoneses y Simonsen, para los barcelonistas. Aquel día, el Brujo no pudo con su hermano Castro, que lo paró todo, excepto la internada del danés en un pase de Krankl al hueco. La mejor ovación de El Molinón fue para Quini cuando saludó desde el terreno de juego.

Quini visitó El Molinón en otras dos ocasiones, en partidos que acabaron con 0-0 en el marcador. En una lo frenó Claudio y en otra, Castro, quien recibió dos en un partido en el Camp Nou. Otro fue a Rivero, quien también lo sufrió por partida doble en la final copera de 1981. En los partidos del Barcelona en Gijón, Quini era el atractivo. En los prolegómenos de los partidos atendía numerosas fotografías con niños que veían en 'El Brujo' a su ídolo.