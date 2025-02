El traspaso exprés de Amengual

En enero de 1968, tras finalizar la primera vuelta de la Liga de Segunda, el Sporting aceptó gestionar el traspaso de Antonio Amengual al Sevilla.

La operación fue sorprendente. Se resolvió en cuestión de horas. Las primeras noticias trascendieron el mismo día que Osasuna jugaba ... en El Molinón. Era el segundo partido de la segunda vuelta.

Durante la semana fue recuperado Churruca, fichado el verano anterior, por recomendación de Galarraga. El joven extremo zarauzano, cedido al desaparecido Ensidesa, ya inició la semana con el Sporting, con el que disputó el 'partido de los miércoles' en Llaranes, en el que intervino Vives, un portero madrileño a prueba, que regresó al día siguiente a Madrid. La recomendación fue un pufo.

La incorporación de Churruca se aceleró por una lesión de Lavandera. Galarraga ya temía que podía quedarse sin Amengual, aunque el mallorquín desconocía que a la semana siguiente iba a fichar por el Sevilla. Se enteró de la posibilidad por EL COMERCIO el mismo día del partido.

El Sporting aceptó la negociación por los problemas de liquidez. El traspaso del extremo balear permitió cumplir los compromisos de pago pendientes con la plantilla. El Sevilla expuso su interés porque siempre que jugó en el Sánchez Puzjuán causó sensación. El fin de semana se negoció.

Ante Osasuna se produjo el debut de Churruca, pero sin tener aún la confirmación de que iba a ser la despedida de Amengual. Tras el partido quedó apalabrado y el lunes por la mañana se cerró el traspaso en 12.000 euros. El jugador estaba ilusionado por jugar en Primera. Había disputados dos promociones de ascenso con el Sporting, pero ambas con derrotas en la eliminatorias. Además veía que el puesto quedaba bien cubierto. De hecho, en su despedida elogió a Juanjo y Churruca para luchar por el '11' que lucía a su espalda. El lunes por la noche viajó en tren a Sevilla.

En el equipo hispalense tuvo un buen comienzo, pese al descenso de categoría. Ante el Atlético de Madrid marcó dos goles y cuando iba a anotar el tercero sufrió una fractura en un pie, en una salida del portero Rodri. Luego padeció unas fiebres que lo tuvieron hospitalizado varios meses. Al acabar su compromiso de dos años y medio pudo ir al Nantes, pero por decisión familiar no salió del país y acabó en el Castellón, donde sólo estuvo un año, ya que tras diez temporadas fuera de la isla tenía ganas de volver a casa, al Bennisalem. Se despidió en el Constancia en 1973.

Amengual había fichado por el Sporting en 1962. Sus inicios fueron en el Peña Mussol, de Benissalem, que fue campeón de Mallorca en el torneo de Educción y Descanso. En el Bennisalem juvenil debutó con una ficha en la que se le falsificó la fecha de nacimiento, ya que con catorce años no podía jugar en esa categoría. Luego pasaría al Mallorca, donde empezó a destacar. El Barcelona quiso someterlo a una prueba, pero el club isleño no lo dejó. La decepción se curó pocas semanas después con la convocatoria a la selección juvenil española, convirtiéndose en el primer futbolista mallorquín en ser internacional. Sin embargo, en el club bermellón no tuvo la confianza del entrenador argentino Juan Carlos Lorenzo y se fue al Figueres. Tras un buen año lo fichó el Sporting, que le duplicó la ficha que tenía en el club gerundense.

Llegó a Gijón con 20 años. Debutó ante el Constancia, al que puede considerar el equipo de su pueblo, ya que Bennisalem está a ocho kilómetros. Fue una coincidencia. En cinco años y medio jugó en el Sporting 156 partidos y marcó 23 goles. El más espectacular fue al Oviedo, que firmó el triunfo gijonés en una tarde lluviosa. La alegría de la jugada provocó una avalancha en el fondo Norte.

Después de dejar el fútbol fue alcalde de Inca por la extinta UCD, pero tras una legislatura dejó la política. No le gustó la experiencia. Amengual es feliz en Bennisalem. Cada llamada telefónica que tiene desde Gijón le produce alegría y buenos recuerdos de las muchas amistades que conserva a la que fue la mejor etapa deportiva de su vida.