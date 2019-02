La travesía por el desierto del Sporting

Con diez minutos de demora asomó el Sporting por la puerta de los vestuarios. José Alberto, agarrado a su inseparable pizarra, charlaba con Molinero tras el descenso por las escaleras. Los titulares enfilan el camino hacia el número 1. Abundaban las caras de pocos amigos en ese grupo. El resto, entremezclado con varios componentes del filial, al número 2. La resaca era monumental. No había ni un alma presenciando el primer entrenamiento tras el derrumbe ante el Rayo Majadahonda, que ha precipitado al equipo hacia una travesía por el desierto imprevisible.

En Mareo nadie quiere rendir la temporada todavía, ni asumir un escenario en el que solo quede como aliciente la conquista de los simbólicos cincuenta puntos para garantizar la permanencia y evitar un agobio mayor, un pensamiento, por otra parte, general. Se mantiene que quedan quince partidos por disputar -catorce, más los tres puntos frente al Reus-, entre ellos un derbi. «Un partido así puede marcar un cambio. Es diferente a todo», consideraba ayer un miembro destacado de la plantilla. «Aquí nadie se rinde. Quedan 42 puntos por pelear, más los tres del Reus. Aunque no tiene mucho sentido hablar de esto después de tres derrotas, hay que pelear siempre que sea matemáticamente posible», abundaba André Sousa.

La preocupación, no obstante, está muy extendida en el club, que no es ajeno al proceso degenerativo en el rendimiento del equipo desde la prometedora irrupción de José Alberto, de capa caída en 2019. El Sporting se ha derrumbado en este nuevo año, con cinco derrotas en ocho partidos, muchas de ellas cortadas por el mismo patrón: los problemas que muestra el equipo al replegarse tras una estrategia o la propia defensa de este tipo de acciones a balón parado. «Habíamos visto que el Sporting se desequilibraba en las jugadas de ataque. Teníamos que meter hombres a los espacios. Nos ha salido», deslizó el domingo Antonio Iriondo, técnico del Rayo Majadahonda.

La confianza en el preparador rojiblanco, con contrato hasta 2020 y que hoy precisamente cumple cien días en el cargo, permanece vigente, considerando que podría empezar un segundo proyecto desde cero el año que viene. Pero en este punto de la competición tampoco se descartan otros escenarios, como la entrada de un nuevo entrenador, si el Sporting perseverase en esta línea descendente y terminara el curso por los suelos. La línea que ofrece el equipo, que ha hecho saltar las alarmas en el club, no garantiza nada.

Con Miguel Torrecilla, el director deportivo, la sensación es parecida. Si en su primer año alcanzó sin éxito posterior el 'play off', tras una remodelación acelerada y severa de un proyecto heredado en ruinas tras un descenso, en este se detectan graves errores en su planificación. El ejemplo más llamativo es el de Blackman, marcado desde su llegada por los problemas de su rodilla y que no parece que vaya a tener mucho encaje en este final de la temporada, además del tiempo que han tardado en acoplarse muchos de los extranjeros.

El club mantiene su defensa del salmantino, con otro año de contrato, proclive a dar la mayor continuidad posible al proyecto que se inició en 2017. Hoy por hoy, la idea es que siga, confiado en su capacidad y en su conocimiento del mercado, pero un pésimo final también puede propiciar un escenario diferente y su salida. Incluso que a Torrecilla pueda llegarle una propuesta de Primera con el movimiento en los despachos que se anuncia este verano.

La situación de la plantilla, a la que tendría que reincorporarse en el verano Moi Gómez para ver cómo se resuelve su futuro, tiene más recovecos y particularidades. Una tercera temporada en Segunda, sin algún traspaso, obligaría al club a ajustarse a unos márgenes más estrechos con algunas fichas muy pesadas. Seis de las catorce incorporaciones del último verano tendrían contrato para la nueva campaña, a la que regresaría a Gijón Neftali. Permanece en estudio, por otra parte, el caso de alguno de los jugadores que llegaron por la fórmula de la cesión y la posibilidad de ejecutar una opción de compra.

Ganar en Soria

Hoy por hoy, la situación que más interesaría en Mareo sería la del luso André Geraldes, dispuesto a continuar en la División de Plata por seguir en el Sporting, aunque la inversión para ello sería importante en esta categoría. También su compatriota André Sousa mostró ayer su disposición a seguir como rojiblanco en Segunda. A partir de ahí emergen otras cuestiones. La renovación de Babin permanece en punto muerto por las diferencias económicas y la intención de ampliar el contrato a Canella todavía no se ha sustanciado en algún contacto. El que sí habría cumplido la cláusula de partidos que estipulaba su contrato para formar parte del primer equipo sin letra pequeña sería Cordero, a falta de confirmación.

En Mareo, en cualquier caso, no se quiere dar aún carpetazo al curso. El mensaje que se repetirá toda esta semana es el de la obligatoriedad de ganar en Los Pajaritos. Luego al Almería. Al Córdoba. Al Oviedo. Y así sucesivamente. «Vamos a ver a dónde llegamos», se insistía este lunes en el vestuario, asumiendo que cualquier remota posibilidad de reenganche pasa por ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Aunque muy pocos creen ya en la reacción de un equipo que no ha sido capaz de encadenar más de dos victorias seguidas y que se ha tirado 25 de 27 jornadas fuera de los seis primeros. Los once puntos hasta el 'play off' agigantan la percepción.

Síguenos en: