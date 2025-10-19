El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar Otero, Dubasin y Gelabert brindan, en Valladolid, la segunda victoria a Borja Jiménez

Andrés Maese Gijón Domingo, 19 de octubre 2025, 18:33 | Actualizado 18:46h. Comenta Compartir

Otero, Dubasin y Gelabert. Se puede repetir las veces que se quiera. Con permiso de Justin Smith, que en Valladolid se sumó a la fiesta con una gran actuación, el tridente mágico del Sporting volvió a brillar. Lo hicieron, esta vez, para brindarle a Borja Jiménez su segunda victoria al frente del banquillo.

El nuevo entrenador rojiblanco ha resucitado al Sporting. No solo rompió la dinámica de cinco derrotas consecutivas de un equipo que se encontraba perdido en Segunda División, sino que ha sido capaz de ganar sus dos primeros encuentros como capitán del navío. Algo impensable hace dos semanas cuando Garitano fue cesado de su cargo.

El estadio José Zorrilla fue el escenario ideal para dar un golpe encima de la mesa. Uno de los que retumbarán en Pucela durante toda la semana. El Sporting venció y convenció ante uno de los gallos de la categoría. Hubo algún momento de duda, sobre todo en la primera mitad y al final del encuentro, pero los tres puntos viajan para Gijón.

La Mareona estuvo presente en las gradas. Y vio en primera persona el resurgir de un equipo que vuelve a mirar a la parte alta de la clasificación con la certeza de saber que pueden ganar a cualquier rival. Todo ello gracias a un tridente que no se cansa de marcar las diferencias.

Real Valladolid Guilherme, Trilli (Lachuer, m. 73), Bueno, Torres, Meseguer (Ponceau, m. 59), Latasa (Delgado, m. 84), Tomeo, Biuk, Chuki (Marcos André, m. 59), Peter y Juric. 2 - 3 Sporting de Gijón Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Smith; Dubasin (Nacho Martín, m. 84), Gelabert, Gaspar Campos (Pablo García, m. 71) y Juan Otero. Goles 0-1: m. 11, Otero. 1-1: m. 25, Peter. 1-2: m. 50, Otero, de penalti. 1-3: m. 79, Dubasin. 2-3: m. 90+2, Delgado.

Árbitro Andres González. Amonestó en el Valladolid a ; y en el Sporting a Corredera, Gaspar Campos, Pablo García.

Incidencias partido disputado en el José Zorrilla.

Juan Otero, Jonathan Dubasin y César Gelabert son el Sporting. Da igual el orden en los que se coloque. Los tres son claves. Otero marcó dos goles en Valladolid; Dubasin asistió en el primero, fue víctima del penalti del segundo y anotó el tercero. Por su parte, Gelabert inició la acción del gol inicial, asistió a Dubasin para que le derribara Guilherme en el área y asistió a Gelabert para cerrar el partido. Son los mejores.

El encuentro comenzó muy bien para los rojiblancos. Lo tienen claro. Tienen calidad para plantar cara a cualquier rival y en cualquier escenario. Y en Pucela quedó demostrado. Borja Jiménez ha cambiado la mentalidad de unos futbolistas que necesitaban espabilar. Ya lo hicieron ante el Racing de Santander y ante el Valladolid confirmaron la mejoría.

Defensivamente el equipo sufrió en la primera mitad. Diego Sánchez se vio superado por Peter, que empató el choque cuando mejor estaban los locales. Jiménez reajustó la línea trasera en el descanso y la segunda mitad comenzó mejor de lo que lo hizo la primera. Un penalti a Dubasin cambió el signo del partido.

En Valladolid las cosas no están bien. Y el Sporting supo pescar en río revuelto. Los nervios y las imprecisiones locales enervaron al José Zorrilla. Mientras tanto, los hombres de Jiménez esperaban sentenciar la contienda. Esta llegó tras una jugada de clase y calidad que definió Dubasin. Un tanto similar al primero de la tarde. Cuando los que saben mover el balón se encuentran en el campo, el sportinguismo disfruta y mucho de su equipo.

El único pero que se le puede poner al Sporting en Valladolid es que encajó un gol en el tiempo añadido que puso en alerta a todos. No perdió los nervios y supo defender los tres puntos que bien se ganaron sobre el terreno de juego.

Yáñez también tuvo su protagonismo, sobre todo en la primera mitad. El meta evitó que los pucelanos se pusieran por delante en el marcador en la primera mitad. Suya también es la victoria.

Ahora toca continuar con la mejoría que ha introducido Borja Jiménez en el equipo. El Zaragoza es el próximo rival a batir. Con los pies en el suelo, el Sporting ya está más cerca del 'play off' de ascenso que del descenso. Toca celebrar.