La última batalla del año, por Quini

El Sporting cerrará esta tarde, a primera hora (13 horas), el año deportivo. Lo hará en Lugo tras un 2018 marcado por una triste noticia. En pleno mes de febrero, cuando el equipo retomaba el vuelo con Jony ya en sus filas, Enrique Castro 'Quini' se fue sin avisar. Aquel día dejó helado al sportinguismo y al mundo del fútbol. Un adiós que será eterno, tal y como quedó patente este pasado jueves durante la entrega de los premios que llevan su nombre, con el seleccionador Luis Enrique como invitado especial.

La casualidad ha querido que, en este año fatídico, el cuadro rojiblanco vaya a poner el punto final al 2018 el mismo día en el que se cumplen cincuenta años del debut de 'El Brujo' con la camiseta del Sporting. Será en tierras lucenses, con la Mareona presente en las gradas del Anxo Carro animando al equipo para intentar que los suyos sumen la segunda victoria consecutiva, después de haber doblegado al Mallorca en El Molinón.

No habrá mejor broche que sumar los tres puntos para cerrar una semana en la que Quini ha estado presente en la mente de todos los sportinguistas y de los mejores goleadores de Asturias, que el jueves recibieron su Trofeo Quini como máximos artilleros del Principado.

El plan de José Alberto López no variará respecto al de las últimas semanas. Saldrá a ganar con descaro y valentía. Lo que sí podría cambiar es el dibujo táctico que utilizará en el Anxo Carro. El preparador volvió a jugar al despiste durante la semana. En la sesión que dirigió ayer, a puerta cerrada, tampoco mostró un once inicial claro, por lo que, hasta unas horas antes del inicio del choque, no se conocerá quiénes serán los encargados de representar al Sporting en Lugo.

El que seguro que no estará sobre el terreno de juego es Robin Lod. El finlandés estará dos semanas de baja por unas molestias musculares. Su plaza en la banda izquierda quedará, pues, vacante. En principio, Traver es el principal candidato para actuar por delante de Carlos Cordero. El lateral izquierdo continuará en la defensa ante la baja por lesión de Canella y la ausencia de Noblejas por decisión técnica.

El preparador asturiano dejó en Gijón al lateral izquierdo, Hernán Santana y Juan Rodríguez por decisión técnica. Son los únicos descartes de un entrenador que se desplazó ayer a Lugo con 18 futbolistas. Entre los citados se encuentra Nick Blackman, un hombre que no pudo completar la semana de entrenamientos por precaución, pero que parece que se encuentra en plenas condiciones para jugar si fuera necesario. La presencia del británico es la principal duda en la alineación.

En el caso de que el delantero repita en el equipo junto a Uros Djurdjevic, André Sousa volvería de nueva a ser suplente, aunque no está del todo claro que el portugués no sea de la partida en el Anxo Carro. Las particularidades del estadio gallego, junto a la buena dinámica del Lugo, invitan a que el Sporting tome ciertas precauciones, sobre todo en los primeros instantes. Un planteamiento que bien podría llevar consigo la alineación de tres centrocampistas, entre los que se encontraría el luso.

La presencia de Cristian Salvador y Nacho Méndez resulta innegociable para José Alberto, que cada semana que transcurre en Mareo se muestra más orgulloso de sus 'guajes'. Estos, junto con los que creció en el filial rojiblanco. Con Traver en la izquierda, la derecha será para Carlos Carmona. El mallorquín volverá a compartir banda con Geraldes, pese a que ayer formó pareja con Molinero en el partidillo de entrenamiento que jugó el equipo en el campo número cinco.

Enfrente aparecerá el Lugo del técnico Monteagudo. Un equipo que parece haber recuperado el ritmo de la competición, sobre todo en su feudo. El cuadro gallego suma sus dos últimos encuentros en el Anxo Carro como victorias. El Córdoba y Las Palmas fueron los rivales que cayeron derrotados en un estadio que presentará un gran ambiente.

El club espera que su afición responda a la masiva presencia de la Mareona, que superará los 2.000 sportinguistas en las gradas. El partido también lo jugarán las aficiones. José Alberto se mostró ilusionado con el desplazamiento de tantos seguidores a Lugo. El Sporting no estará, pues, solo en el Anxo Carro para sumar una victoria que tendrá una dedicación especial. El cincuenta aniversario del debut de Quini con la elástica rojiblanca.