Último adiós José Manuel Espinosa, un «buen compañero, aguerrido y bondadoso»

La muerte le llegó muy joven, pero fue un hombre capaz de aprovechar la vida, de llenarla de momentos y, sobre todo, de personas a las que con su bonhomía fue capaz de tenerlas siempre muy cerca. La prueba de ello fue el funeral que se celebró en la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, la de los Carmelitas, llena de familiares y amigos para despedir a José Manuel Espinosa, «un buen compañero, un futbolista aguerrido y una extraordinaria persona», en palabras del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, desplazado a Gijón en representación del club. Y es que 'Epi', como lo conocían sus amigos, era un hombre «especial, que será recordado por su bondad y cercanía», destacó el homólogo del madridista en el Sporting de Gijón, Joaquín Alonso sobre el que fue su compañero.

La lista de quienes quisieron arropar ayer a la familia es extensa. En la iglesia de los Carmelitas se pudo ver a David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, pero también a los exjugadores Juan Carlos Ablanedo, José Luis Ablanedo, Esteban Gutiérrez, Manolo Jiménez, Joaquín Villa, Mino Serrano, José Antonio Redondo, José Manuel Díaz Novoa, Iñaki Churruca, Ciriaco Cano, Enzo Ferrero, Eloy Olaya, Andrés Fernández, Tati Alcalde, Iñaki Eraña, Miguel Alonso 'Miluca', así como al que fuera árbitro César Muñiz Fernández. También a Gerardo Ruiz. Todos para abrazar a su viuda, Marta María Canteli Castañón, y a sus hijas, Marta y Laura Espinosa Canteli. Fue esta última quien tuvo unas emocionantes palabras dedicadas a su padre en el funeral. «Has creado una familia unida y fuiste un padre protector y consentidor. No sabes cuánta gente te llora».

El marcaje a Maradona

El encargado de oficiar el funeral fue el párroco de Nuestra Señora de Begoña, Fidel Gil, quien tuvo también palabras para un hombre que dejó huella en El Molinón y a lo largo y ancho de toda la ciudad de Gijón. «Ha dejado un reguero de amor. Hubo muchos comentarios sobre lo buen futbolista que fue, pero más dedicados a los buena persona que era, embelleciendo la vida de quienes se acercaron a él». No faltó la mención a su legendario marcaje a Maradona en el templo rojiblanco. «Se habrá encontrado con el 'Pelusa'. Leí que alguien dijo que no se le acerque demasiado o Maradona dirá que hasta en el cielo es incapaz de librarse de él».

