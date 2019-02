«Soy el último que va a arrojar la toalla» Paco Herrera, con el presidente Miguel Ángel Ramírez. / CANARIAS 7 «José Alberto comenzó muy bien porque es un gran técnico. Conociendo su estilo creo que jugará un 4-3-3, tratando de llegar con sentido», anticipa Paco Herrera J. BARRIO Domingo, 17 febrero 2019, 04:32

En un momento delicado, vinculándose su continuidad desde algunos medios al partido de esta tarde en el Estadio de Gran Canaria, Paco Herrera se mostró con vigor en la víspera del duelo ante el Sporting, al que dirigió en el inicio del pasado curso. «Soy el último que va a arrojar la toalla. Insisto en que vamos por el buen camino, aunque los resultados no acaben de llegar», subrayó el preparador catalán, relevo de Manolo Jiménez, que, en todo caso, no se mostró presionado por el escenario: «Son muchos años entrenando y he visto de todo. Guste o no, tengo que aceptar lo que pueda ocurrir, pero lo único que puedo hacer antes es seguir peleando».

Ese camino le empareja hoy al Sporting, con el que creció como futbolista y al que llegó como entrenador el verano pasado. El club gijonés estuvo muy presente en su visión previa al choque. «Conozco a bastantes jugadores del Sporting porque los he tenido. Sufrió un cambio, subiendo al entrenador del B», rememoró de inicio, antes de entrar más en detalle en la figura del actual entrenador rojiblanco, con el que mantiene una buena relación: «Comenzó bien José Alberto porque es muy buen entrenador. Conociendo su estilo, creo que jugará con un 4-3-3, tratando de jugar al fútbol desde el principio y de llegar con sentido con jugadores muy buenos en el centro del campo». Y lanzó una advertencia a los suyos: «Fuera de casa cuentan con resultados que ponen los pelos de punta».

También echó de menos la ausencia de Enrique Castro, 'Quini', fallecido hace un año, en la expedición del Sporting. «Yo era un crío cuando llegué a Gijón y el recuerdo que tengo de él es imborrable en todos los sentidos. Cuando sucedió lo que sucedió, decidí no ir a Gijón porque me habría derrumbado. Fue un compañero para mí insustituible, sobre todo con su optimismo, que era constante. Fue un palo para todos», rememoró emocionado.

De vuelta a la actualidad, el técnico martilleó en el mismo punto. «Insisto en que veo brotes verdes. Igual me estrello, pero todo el que me rodea me dice que vamos a más y que somos mejores que hace unas jornadas, aunque es cierto que aún no nos alcanza para lo que nosotros queremos, que es pelear el ascenso», reflexionó el técnico catalán, antes de repetir sobre el contexto clasificatorio que «no he sacado la calculadora, lo que veo es que vamos a más», enfatizando en que «no vendo humo».

Duda de Mantovani

Herrera, que medita reunir a Rafa Mir, Araujo y Rubén Castro de inicio, y que no podrá contar con el sancionado Deivid, dejó fuera de la lista a David García, De la Bella y Maikel Mesa, además de al delantero Tomás Pekhart. En el aire está la presencia del central argentino Martín Mantovani, aunque se le espera. «Se encuentra con molestias en la espalda y por eso hemos convocado a 19», explicó Herrera. La convocatoria, en ese sentido, la integran: Raúl Fernández, Blum, Eric Curbelo, Rubén Castro, Rafa Mir, Araujo, Momo, Timor, Nauzet Pérez, Lemos, Fidel, Javi Castellano, De Galarreta, Cala, Mantovani, Peñalba, Dani Castellano, Srnic y Aythami.