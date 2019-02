El último tren para el Sporting

El Sporting se aferra a un milagro. El de recortar los nueve puntos que le separan, antes del inicio de la jornada, con el sexto clasificado en los quince partidos que quedan para que finalice la temporada. La de esta mañana (12 horas ante el Rayo Majadahonda) será posiblemente la última oportunidad que pasará por delante de los rojiblancos. Los tres puntos son vitales para no despedir un curso marcado por los malos resultados, que propiciaron el cambio en el banquillo y la contratación de tres futbolistas en el mercado invernal para intentar reconducir la situación equipo, errática y marcada por la irregularidad.

«La competición nos va a dar otra oportunidad», comentó Miguel Torrecilla la pasada semana. Por el momento, el 'play off' se encuentra a una distancia tan grande que a José Alberto le parece una «chorrada» pensar en alcanzar al sexto clasificado a estas alturas.

Pese a que el técnico no mira hacia la zona alta de la clasificación, el gran objetivo es intentar jugar la promoción de ascenso. No cabe otra. Para buscar soluciones le ha dado vueltas a la cabeza con el objetivo de confeccionar el once ideal para medirse al Rayo Majadahonda que, en su primera visita a El Molinón, intentará puntuar con el fin de alejarse de los puestos de descenso.

Después de varias probaturas, todo hace indicar que la idea del cuerpo técnico es la de recuperar el trivote en el centro del campo. El motivo es claro: Recuperar la solidez defensiva perdida en los últimos encuentros. Un hecho que reconoció el propio entrenador el viernes, cuando analizó el choque que se vivirá este mediodía ante el Rayo Majadahonda.

Así pues, Cristian Salvador ganará un compañero en la medular para repartir las tareas. El zamorano será titular por delante de la defensa, aunque es una incógnita quiénes serán los que formen junto a él en el centro del campo. Todo hace indicar que Robin Lod centrará su posición en el campo para dejar la banda izquierda. El equipo necesita velocidad y verticalidad en las alas y el finlandés no es un hombre rápido.

El punto fuerte de uno de los hombres que aterrizó en Gijón para marcar las diferencias es el manejo del balón. Por ello, en esta ocasión podría verse al atacante por detrás del delantero para ejercer la función de enganche con el ataque. Además, Lod podría aportar mayor tranquilidad en las posesiones del Sporting para que el centro del campo gane presencia sobre el terreno de juego. Algo que se añora en las últimas citas ligueras donde los rojiblancos se han visto superados por los rivales en la zona más determinante para la creación del juego.

Con Nacho Méndez recién salido de una lesión, Cofie apunta a la titularidad. El centrocampista, que no acaba de ofrecer el rendimiento esperado, tiene serias opciones de volver al once. Pese a que Nacho Méndez se volvió a ejercitar con el grupo sin consecuencias, parece que deberá de esperar una semana más para estar en perfectas condiciones. Al no estar al 100% en un duelo tan importante para los rojiblancos, el técnico optará por otra alternativa junto a Salvador.

El tridente ofensivo parece más claro. El regreso de Uros Djrudjevic al equipo es indiscutible. El máximo goleador no jugó la pasada semana por acumulación de tarjetas y mañana reaparecerá para intentar acudir a su particular cita con el gol. El serbio estará acompañado de Carmona por la derecha y de Aitor por la izquierda. De confirmarse la titularidad de los tres atacantes, Aitor se verá las caras con sus antiguos compañeros.

Con Blackman en la enfermería, Alegría y Pablo Pérez esperarán su turno en el banquillo. Los delanteros son los grandes sacrificados en la alineación con la vuelta del trivote en la medular. Dependiendo de cómo se desarrolle el encuentro, en la segunda parte tomarán partida para dar descanso a Djurdjevic o jugar junto a él y recuperar el 4-4-2 con el que se jugó hace siete días.

La última gran duda está en conocer quién jugará junto a Babin. La recuperación de Peybernes podría relegar, otra vez, a Álex Pérez al banquillo. El francés se ganó la confianza de José Alberto desde el primer momento, por lo que todo hace indicar que esta mañana regresará al equipo tras superar el fuerte golpe costal que sufrió ante Osasuna. La buena noticia para los centrales es que Manu del Moral no viajó ayer a Gijón. Es una de las bajas, junto a Zidane, Carlitos, Fede Varela y Rafa López con las que cuenta Antonio Iriondo para el choque en El Molinón.

A punto de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Quini, el equipo quiere dedicarle una victoria para no dejar escapar el último tren hacia el 'play off'. La figura del 'Brujo' volverá a ser recordada por su gente.