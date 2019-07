Unai Medina: «Me he consolidado en la categoría y este es un paso adelante» «Soy un futbolista tranquilo y no me afecta lo de fuera», asegura el nuevo lateral derecho rojiblanco JAVIER BARRIO Gijón Martes, 2 julio 2019, 13:50

Unai Medina fue presentado esta mañana como segunda incorporación del Sporting, siendo descrito por Miguel Torrecilla como «un especialista de lateral derecho, de talante ofensivo, que le gusta sobrepasar líneas y aportar en campo contrario desequilibrio». Pero donde llamó su atención el director deportivo salmantino fue en su evolución defensiva. «Hemos visto una mejora y con los años se ha convertido en un jugador difícil de sobrepasar. Ahí es donde le hemos visto madurar y es lo que nos ha llevado a decantarnos por él», precisó.

Antes de vestirse de corto y saltar al césped de Mareo, aplaudido por unas decenas de aficionados, Unai Medina, que ha firmado por dos temporadas con opción a una tercera, explicó que «la oferta del Sporting me llegó hace dos semanas más o menos y todo fue muy rápido». Reconoció, en ese sentido, que había tenido alguna oferta más, pero, aclaró, «cuando supe que había una del Sporting, me decanté pronto por ella», considerando que «este ha sido siempre un gran club y las instalaciones son una maravilla». Mareo, de hecho, le hizo recordar a Lezama por su pasado en las categorías inferiores del Athletic: «Se me parece mucho».

Más adelante, preguntado por la presión de El Molinón y la de los objetivos del Sporting, Unai Medina no se arrugó. «Una vez que estás en el campo tienes que estar pendiente del balón. Hay una gran afición y eso va a ser bueno. Soy un futbolista tranquilo y no me afecta lo de fuera», señaló, añadiendo que había tenido referencias del Sporting por Álex Alegría y Borja Viguera.

Confirmó también las primeras palabras de Torrecilla, resaltando su alegría ofensiva, incluso para actuar alguna vez como interior derecho, y su mejoría defensiva, lo que llegó a calificar como «defecto», su principal debilidad en el pasado. «Soy un jugador ofensivo, pero he mejorado mucho defensivamente», resumió, reiterando que «he aprendido mucho en estos años, me he consolidado en la categoría y este es un paso adelante». También tuvo palabras para Francisco Molinero, su competencia en el lateral derecho: «Es muy buen jugador. Competiré con él por el puesto y aprenderé de él».