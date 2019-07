Sporting. Unai Medina: «Soy un jugador ofensivo, pero he mejorado en defensa» 01:13 Torrecilla saluda a Unai Medina, con su agente Álvaro Aicua detrás. El jugador asegura en su presentación con el Sporting que «este es un gran club y fue fácil elegir» «Sí que hubo más ofertas, pero cuando supe de la de aquí me decanté pronto por ella», señala el lateral vasco JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 3 julio 2019, 03:07

A última hora de la mañana, de pantalón corto y polo blanco, aparecía Unai Medina (Bilbao, 1990) por Mareo. Segunda incorporación del Sporting en el segundo día de julio. Un lateral derecho, martilleó Miguel Torrecilla, «de talante ofensivo», continuando con el retrato: «Le gusta sobrepasar líneas y aportar en campo contrario bastante desequilibrio, llegando a línea de fondo y destacando por sus asistencias». El sustituto de André Geraldes, del que tienen buenos informes los técnicos, corregidos los desequilibrios defensivos que le penalizaron en el pasado, fue presentado ayer en un ambiente que no se le hizo extraño y con unas decenas de aficionados.

Pese a los seis años que lleva fuera de Lezama, el futbolista de Basauri, que ha firmado por dos temporadas con opción a una tercera, apreció un paisaje conocido, reconociendo que «Mareo se parece mucho» a las instalaciones del Athletic. Antes había puesto en situación a todo el mundo sobre el guión de la negociación, con la carta de libertad en la mano tras terminar contrato con el Numancia. «La oferta me llegó hace dos semanas más o menos y las dos partes teníamos ganas de vincular los contratos, y fue todo muy rápido», explicó, para proseguir: «Hubo más ofertas, pero cuando supe de la del Sporting me decanté rápido por ella». La magnitud del club pesó. «Ha sido un grande siempre. Las instalaciones son una maravilla y lo sé porque he jugado contra el Sporting en los últimos años», remachó.

Ilustrado de los entresijos del club por Borja Viguera y Álex Alegría, con los que compartió camino en el Numancia, el lateral de Basauri confirmó punto por punto la impresión técnica de Torrecilla, quien había abrochado su presentación reconociendo que lo que le terminó de persuadir fue su evolución defensiva, su mayor talón de Aquiles hace unos años. «Era mi defecto cuando empecé», se sinceró. «Soy un jugador ofensivo, pero he mejorado mucho en defensa. Un lateral tiene que defender primero y luego aportar en ataque», consideró minutos antes de saltar al césped y de firmar sus primeros autógrafos, escrutado en la sesión de fotos, ya como rojiblanco, por la curiosidad de los niños del segundo turno del Campus.

«Se podría decir que estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva» «Soy un jugador bastante tranquilo y al que no le afecta lo de fuera»

La presión de El Molinón

Se le preguntó a renglón seguido por el rugido de El Molinón y la presión que trae de serie el Sporting en Segunda. «¿Afectar? Para nada. Creo que no me afecta lo de fuera. Una vez que estás en el campo tienes que estar pendiente del balón. He venido aquí como rival y la gente empuja, pero esto es bueno para nosotros», apreció el defensa, definiéndose como «un jugador bastante tranquilo y al que no le afecta lo de fuera». En su nuevo club, Medina asumió que «el Sporting tiene mucha masa social y debe estar arriba en la clasificación siempre. En el Numancia no era así, nuestro objetivo estaba más en mantenernos».

«He aprendido mucho, me he consolidado en la categoría y este es un paso adelante», amplió un par de preguntas más adelante, bajo la atenta mirada de Miguel Torrecilla, concediendo que «se podría decir que estoy en el mejor momento de mi carrera» y valorando la competencia que se encontrará en el veterano Francisco Molinero: «Le conozco y es muy buen jugador. Competiremos por el puesto y aprenderé de él». La próxima semana iniciará ese camino ya con José Alberto de supervisor.