Sporting Sporting | «Unai Medina es un lateral para el fútbol moderno» Unai Medina busca dar un pase en largo durante un partido disputado la pasada temporada, en Los Pajaritos, con el Numancia. / LA LIGA EL COMERCIO dibuja un retrato del vasco a través de sus entrenadores | El acuerdo se da por hecho, con dos temporadas y opción a una tercera, a la espera de que se oficialice JAVIER BARRIO GIJÓN. Sábado, 29 junio 2019, 02:54

En un primer vistazo, el Sporting que se cocina en los despachos tiene una pinta distinta al de la pasada temporada. Anuncia más aspereza y carácter que sus antecesores, aunque todavía queda mucha tela que cortar en este mercado de verano para ver cómo se define futbolísticamente. Y, sobre todo, para calibrar su nivel en competición. Lo que, a fin de cuentas, pesa en la factura. De lo que no hay duda es que Unai Medina (Bilbao, 1990) reúne esos dos requisitos escudriñada su trayectoria y consultando a los entrenadores que ha tenido en su carrera. Todos coinciden al dibujar el retrato de un lateral con callo en la categoría y gusto por subir la banda con la corneta en la boca, y que, como adelantó ayer en exclusiva EL COMERCIO, apunta a convertirse en el segundo fichaje de los rojiblancos.

El acuerdo se da por hecho, pendiente de los últimos matices, y podría oficializarse ya la próxima semana. Lo haría precintado por un compromiso de dos temporadas con opción a una tercera. El Numancia, del que llegará con la carta de libertad, abordó sin éxito su renovación en la segunda parte del último curso. Allí dejará cuatro temporadas y unos 128 partidos, lo que revela su continuidad en las alineaciones de Jagoba Arrasate, primero, y López Garai, después. En conversación con este diario, el segundo rompe un estereotipo sobre la figura de este futbolista, de 29 años, formado en Lezama y natural de Basauri. «Unai es un lateral más ofensivo que defensivo», anuncia el exfutbolista del Sporting.

Abre juego Garai, que rebobina sus recuerdos del año pasado para analizar la nueva competencia de Molinero, de perfil diferente. «Unai tiene muchos recursos en ataque y capacidad de asociación, y es un jugador potente en conducción. Cuando llega a los últimos metros tiene capacidad de elegir buenas opciones», pondera el ahora entrenador del Tenerife. Pese a ese envoltorio de futbolista rudo y tradicional, todos los técnicos consultados valoran ese fuelle que tiene para alcanzar la línea de fondo del campo contrario. «Puede adaptarse también al interior derecho, pero lo veo más de lateral. Conduce bien la pelota y es poderoso en esa faceta. Hay que diferenciar entre jugadores hábiles, técnicos, potentes y rápidos. Quizá él está en ese grupo que salta líneas por su potencia, con buena técnica, pero siempre llegando desde atrás», remarca 'Cuco' Ziganda.

El exfutbolista navarro le tuteló en el filial del Athletic. Producto genuino de Lezama, allí compartió 'camada' en el segundo equipo con Isma López, Eneko Bóveda, Iturraspe -estos dos, una generación superior- o Muniain, entre otros. Pero su impulso en cuatro años no fue suficiente para alcanzar el primer equipo. «Ahora tiene un bagaje importante. Llega de Soria y todos sabemos que el Sporting es un equipo con aspiraciones para estar arriba y pelear por el ascenso en Segunda. En ese sentido, Unai es un jugador que siempre ha estado obligado a competir para ganar y estar arriba, desde niño. No es algo nuevo», amplía Ziganda.

Sin hacer mucho ruido se ha convertido en un futbolista respetado en la categoría, al que tenía echado el ojo Miguel Torrecilla ante la dificultad de continuar con Geraldes y haciendo malabarismos con la masa salarial. Su trayectoria ha discurrido, salvo por sus años en Los Pajaritos, donde se convirtió en uno de los capitanes, por el Norte. «Es un futbolista con mucha personalidad y un buen tipo para el vestuario», observa Jagoba Arrasate, que disfruta de unos días de vacaciones antes de meterse de lleno con el regreso de Osasuna a Primera División. En Soria, con Arrasate, igual que con Garai, fue indiscutible siempre que estuvo a disposición. «Al final es un lateral muy fiable y bueno a nivel táctico», anuncia el entrenador 'rojillo', para bendecir su incorporación al Sporting, más rápido que otros clubes para dejar encaminada su incorporación: «Defensivamente, cumple siempre porque es listo y se incorpora con mucho criterio en ataque. A nivel técnico tiene buen manejo de ambas piernas y calidad de centro. Lo que destacaría de él es que casi siempre toma buenas decisiones».

Por Vitoria, por el Alavés, pasó dos años. «Ahora está en un momento maravilloso de madurez, pero entonces salía de la protección del Athletic», contextualiza Alberto López, exportero de la Real Sociedad y técnico en aquellos años del club vitoriano, donde explotaba el Borja Viguera más goleador. Su reflexión inicial es la más escuchada. «Es un lateral de mucho recorrido, muy ofensivo, un lateral para el fútbol moderno. Tiene llegada y con los años, además, ha conseguido mejorar el tema defensivo, que era lo que le podía costar un poco antes», concreta Alberto.

Aniversario en Gijón

Curiosidades del fútbol, la última señal de vida que emitió su cuenta de 'Twitter' fue para subrayar que había cumplido cien partidos con el Numancia en El Molinón. El calendario pasaba por septiembre... Continúa Garai: «Defensivamente, cuando está concentrado y bien, no es fácil de superar. Si mantiene una regularidad en cuanto a no tener problemas musculares y estar siempre disponible es un lateral muy bueno». Quizá los problemas musculares, sin ser serios, fueron su mayor talón de Aquiles en el último curso.

A Alberto, en ese punto, no cree que vaya a intimidarle El Molinón, una atmósfera muy distinta a la de Soria. «Al contrario. Estamos hablando de un jugador que, salvo por lesiones o sanciones, ha sido siempre titular. Todos conocemos la exigencia que hay en Gijón, pero no creo que esto vaya a representar más que otro objetivo en su carrera». Y confirma esa gran personalidad, coronada con la capitanía del Numancia: «Es un jugador de equipo, de contacto, de hablar y muy cercano. No es el típico que se sienta en una esquina y barre su zona. Ir cumpliendo partidos también le ha dado otro estatus».