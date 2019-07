Sporting Unai Medina llega al Sporting Unai Medina, en un partido frente al Córdoba, trata de sortear a Blati Touré y De las Cuevas. / LA LIGA El lateral vasco, que firma por dos temporadas, con opción a una tercera, será presentado este mediodía en Mareo JAVIER BARRIO GIJÓN. Martes, 2 julio 2019, 02:28

A primera hora de la tarde, el Sporting confirmó el fichaje del sustituto de André Geraldes, competencia para Francisco Molinero, Unai Medina (Bilbao, 1990), una operación adelantada por EL COMERCIO el pasado 27 de junio. Natural de Basauri, el futbolista, de 29 años, será presentado este mediodía en Mareo. La puesta de largo del segundo fichaje rojiblanco, que volverá a estar acompañado por Miguel Torrecilla, comenzará a las 12.30 horas en las instalaciones del conjunto gijonés.

El acuerdo, cerrado y oficializado en dos temporadas, con opción a una tercera, no supondrá ningún desembolso extra para el club, que ha seguido la pista de este futbolista, respetado en la categoría, a lo largo de todo el año, especialmente en el segundo tramo del último curso. Unai Medina terminaba contrato con el Numancia, que no logró llegar a un acuerdo con él para su renovación, pese a su influencia en el vestuario, convertido en uno de los capitanes del equipo soriano y en un fijo en el once siempre que ha estado a disposición de sus técnicos.

Antes de la finalización del curso, Torrecilla intentó garantizar la continuidad de Geraldes pidiendo una nueva cesión al Sporting de Portugal, que rechazó esta posibilidad, priorizando el traspaso por una cantidad cercana al millón de euros. A partir de ahí, el club comenzó a avanzar en otras gestiones que tenía abiertas, con el nombre del canterano del Athletic encima de la mesa. Los técnicos le valoran como un lateral fiable y competitivo, con una potente arrancada para incorporarse al ataque y una buena finalización, además de un fuerte disparo desde larga distancia. Los últimos seis años, después de salir del abrigo de Lezama, los ha pasado en Segunda División, compitiendo primero para el Alavés y, en los cuatro últimos años, para el Numancia.

El director deportivo salmantino buscará ahora completar la línea defensiva con un central -si se confirma la vuelta de Peybernes- y, sobre todo, un lateral izquierdo, con la posibilidad de situar ahí a Molinero. Pero sobre todo urge avanzar en el capítulo de salidas. Juan Rodríguez no cuenta para los técnicos, ni tampoco Hernán Santana. Los casos de Cofie y Robin Lod, con el que hay disparidad de criterios, entendiendo que el finlandés puede ofrecer un mejor rendimiento, están más ligados a una alta ficha y la necesidad de relajar la masa salarial para acometer las incorporaciones ofensivas, concretadas sobre el papel en un delantero y, posiblemente, un mediapunta que otorgue cierto dinamismo al fútbol de ataque. Quedará también por resolver el traspaso de Moi Gómez