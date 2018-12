Djurdjevic se pone cómodo Djurdjevic, ayer, se dispone a golpear un balón. / ARNALDO GARCÍA «Mi adaptación va bien. En el último partido en Gijón marqué un gol y ahora voy a hacer más», promete el delantero JAVIER BARRIO GIJÓN. Viernes, 14 diciembre 2018, 03:42

«They always say to me (ellos siempre me dicen) 'ánimo', only 'ánimo', y 'marcar gol'», aseguraba ayer con una amplia sonrisa Uros Djurdjevic, dando cuenta de su contacto directo con la afición en la calle. El serbio confirmaba su evolución con el idioma, mucho menos encorsetado que hace unos meses, aunque todavía no se atrevía a lanzarse en las respuestas. Contra eso, 'Djuka' ya admitía todas las preguntas en castellano, sin que mediara una traducción de por medio. «Espero que al final de la temporada pueda hacer ya una rueda de prensa», manifestó en inglés.

Tras el entrenamiento del Sporting, que finalizó con lanzamientos de falta y ejecuciones de penalti, en los que participó, al delantero se le veía más relajado que de costumbre, síntoma de su cada vez mejor encaje en el ambiente. «Cada día me encuentro mejor y estoy muy contento de estar aquí», prometió el futbolista de Belgrado, quien había deseado al Madrid en la Copa antes de que el bombo escupiera el emparejamiento con el Valencia. «Mi adaptación va muy bien. En el último partido contra el Tenerife marqué mi primer gol y eso es importante para mí», remarcó.

En su revisión de los acontecimientos, después de haber descorchado por fin ante el Tenerife, el '23' juró que nunca había sentido ansiedad por la sequía. «No porque tengo la confianza de todos los técnicos, jugadores y de los aficionados, y eso es importante para mí. Soy paciente. Marqué un bonito gol y ahora voy a hacer más», anticipó, rechazando, una vez más, dar la cifra de tantos que tiene en mente para terminar la temporada: «Nunca digo eso, no me gusta. Siempre trabajo para el equipo y si este juega bien, todo llegará. Lo importante para mí es que el Sporting esté en Primera».

Más tarde reconoció que su cometido actual no es muy diferente al que tenía con Baraja: «Él (José Alberto) ha cambiado cosas y no jugamos igual. A veces un 4-4-2, otras un 4-3-3, pero para mí es lo mismo. Siempre juego igual, presionando y buscando el gol». En todo caso, concedió sobre la sociedad en el campo con Blackman que «me gusta jugar en 4-4-2 porque es más fácil para un delantero tener alguien cerca con el que poder combinar». A renglón seguido, precisamente, fue preguntado por el lanzamiento del penalti fallado por el inglés en Elche, en una cesión del serbio. «Carmona me dijo que lo tirase yo y Nick (Blackman) me preguntó que si lo podía tirar él», recordó 'Djuka', quien prosiguió: «Me dijo que necesitaba el gol, que era importante para su confianza. Y le dejé tirarlo porque estuve en esa situación y sé cómo se pasa».

Prueba final con Peybernes

Por otra parte, el Sporting completó ayer el penúltimo entrenamiento de la semana antes del partido contra el Mallorca. El francés Peybernes, que se mantiene en duda por una sobrecarga en el sóleo, siguió con el readaptador. Hoy se probará con el resto del grupo. También está recuperado Hernán Santana, mientras que Canella y Noblejas se encuentran en la recta final de sus lesiones. José Alberto dividió al equipo en dos grupos, trabajando Iván Hernández con la defensa en el número 2 y el técnico, con el resto, en el 1.