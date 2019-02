«Estoy en mi mejor momento»

«Meca, ye pequeñín, ¡eh! Parez más grande por la tele», aprecia un veterano aficionado en Mareo. «Pero, mira pa él, ye trabau como pocos», le replica otro a su lado con orgullo. Los dos se refieren a Uros Djurdjevic (Belgrado, 1994), que a las once y media de una contradictoria primaveral mañana de invierno corre como una flecha hacia un centro de Álvaro Jiménez al primer palo. Salta y, suspendido en el aire, deja pasar el balón para marcar con su tacón derecho. Cuando aterriza, tras un movimiento ejecutado con asombrosa facilidad, sus compañeros le felicitan. «Espero jugar muchos años aquí porque me gusta la ciudad, la gente, el club y pienso que tenemos los mejores aficionados de la Liga. Realmente estoy disfrutando en Gijón», proclama.

Está cómodo en la escena, situado ya como el máximo goleador del Sporting esta temporada. Desatado en 2019, ya suma siete tantos en la Liga (otro en la Copa). El deportivista Quique, el líder goleador activo de la categoría tras la marcha de Enric Gallego, siente sus pasos. Y además está a un partido de igualar el récord establecido por Quini, la leyenda del gol, si vuelve a celebrar el viernes por sexta jornada consecutiva. «Este es mi mejor momento, pero también para el equipo, que está jugando bien en el nuevo año», concede este futbolista nacido hace 24 años en Belgrado.

De personalidad introvertida, aunque un volcán en erupción en competición, se ha ganado el respeto del vestuario. No se ha perdido jornada de trabajo en Mareo y ha respondido con el mismo comportamiento a todas las situaciones que le han llegado en un difícil comienzo. Tardó quince partidos en descorchar en la Liga y encajó sin estruendo que Rubén Baraja le descabalgara del once en el derbi. No baja la guardia, representada en ese rostro de concentración permanente, ni en los entrenamientos. En Elche, durante el 'stage' previo al partido disputado en el Martínez Valero, Álex Pérez y él las tuvieron tiesas en un partidillo. Luego se dieron un abrazo. Así vive la profesión. Hoy solo se permite una mueca de risa cuando Ivi López bromea con él.

«Pienso que soy una persona fuerte. No marqué en la primera parte de la temporada y eso fue difícil para mí, pero tuve el apoyo de todo el mundo, también de Arturo (Martínez, coach del Sporting), que me ayudó. Ahora están llegando los goles y todo es más fácil», reflexiona después de recoger el premio al 'Jugador Cinco Estrellas' del pasado mes de enero que otorga la cervecera Mahou. «Pienso que esta es la mejor racha de mi carrera hasta el momento, con seis goles en cinco partidos. Hice más en Serbia, pero en más encuentros», observa de su superlativo momento. La furia del gol. Dos de ellos, en Almendralejo: «Me quedé con la camiseta de recuerdo. Me quedaré con el balón cuando marque un 'hat trick' y espero que sea muy pronto».

A Miguel Torrecilla, su avalista, le entró por el ojo en la temporada 2013-2014. El atacante era entonces el capitán de la selección sub 21 de Serbia, a punto de enrolarse en el Vitesse holandés. Cinco temporadas después, ya como director deportivo del Sporting, recomendó el fichaje para su segundo proyecto en Gijón. El club aprobó el desembolso de 2,3 millones de euros al Olympiacos griego, lo que le convirtió en la inversión más alta de la historia del Sporting. «Para mí eso no ha sido una presión porque sabía a dónde venía y creo que jugué bien en la primera parte de la temporada, aunque no marcara goles», asegura 'Djuka', como le conocen todos. «No he tenido presión porque he sentido siempre el apoyo de la gente, del club. Han sido pacientes conmigo y los goles al final han llegado», contextualiza. Para los entrenadores rivales empieza a ser un dolor de muelas. Ante el Deportivo, Domingos terminó desquiciado dentro de la victoria de su equipo. «Será más difícil en cada partido porque los entrenadores rivales hablan a sus futbolistas sobre mí, pero no es un problema. Siempre juego igual y trato de ayudar al equipo a conseguir los tres puntos», sentencia el '23', el dorsal de los que había libres que más se asemejaba a su número de la suerte: el '32'.

Su mayor debilidad

En solitario, su control de espaldas en campo rival, duro de pelar en el roce, le ha proporcionado muchos respiros al Sporting. Tampoco se cansa de correr kilómetros en la presión, por encima de la media. Y luego está su eficacia en el área. Ahí ha marcado seis de los siete goles que suma en la Liga. El otro llegó en aquel misil de Albacete. Todos con el pie derecho, donde tiene el gatillo y el cañón. «Es muy buen delantero. Muy difícil de marcar, con muchísima movilidad y muy fuerte en el cuerpo a cuerpo. Si no es de los mejores, poco le falta. Sus movimientos son diferenciales», valora López Garai, técnico del Numancia.

«Santos marcó la pasada temporada 17. ¿Se ve llegando a esa cifra?», se le pregunta en castellano. Ya no necesita traducción. Entiende el idioma perfectamente y lo habla con sus compañeros, aunque en la respuesta se refugie en el inglés. «No me importan los goles que vaya a marcar porque siempre pongo al equipo por encima. Es lo más importante. Aquí todos jugamos por la misma razón, que es subir a Primera», resalta. Sí que concede que «el gol al Tenerife fue para mí uno de los mejores de mi carrera, además del primero en el campeonato».

De familia de futbolistas -su hermano Kristijan, delantero de 22 años, juega en la Liga serbia-, su mayor debilidad es su hija Andrea, que tiene poco más de un año y que ya frecuenta El Molinón en compañía de su madre. Posiblemente estén el viernes en la grada. «Este partido frente a Osasuna es uno de los más importantes de la temporada porque ellos están muy bien en este momento. Llevan nueve puntos en tres partidos y nosotros tenemos que lograr encadenar también una racha así», asume, justo después de apuntar, otra vez, a uno de los mayores 'responsables' de su estirón: «Tengo más confianza con este entrenador, aunque siempre trabajo duro y juego para el equipo».

Síguenos en: