En directo: Valladolid - Sporting de Gijón

LaLiga Hypermotion Jornada 10 D19/10 · Árbitro: Jon Ander González Esteban
Valladolid
16:15h.
Sporting
VLL
SPO
Gijón
Domingo, 19 de octubre 2025, 15:26
16:04
Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Smith; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Juan Otero.
16:04
No hay novedades en el once del Sporting, que repite equipo.
16:02
Se estrena el técnico a domicilio en un escenario tan complicado como es el José Zorrilla.
16:01
Bienvenidos a un nuevo partido del Sporting, el segundo de Borja Jiménez como técnico rojiblanco.
16:01
¡Saludos y muy buenas tardes!
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Álvaro Pérez Campo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Víctor Meseguer
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Iván San José Cantalejo
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Juanmi Latasa
Delantero
Borja Jiménez
4-2-3-1
Orlando Rubén Yáñez Alabart
portero
Guille Rosas
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
Justin Smith
centrocampista
Álex Corredera
centrocampista
Jonathan Dubasin
centrocampista
César Gelabert
centrocampista
Gaspar Campos
centrocampista
Juan Otero
Delantero
0%
VLL
0%
SPO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
