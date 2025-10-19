El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

LaLiga Hypermotion Jornada 10 D19/10 · Árbitro: Jon Ander González Esteban

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

16:15h.

Sporting

Escudo Real Sporting de Gijón
[ALTERNATIVE TEXT]

VLL

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

Jonathan Dubasin, en un partido del Sporting.
Liga Hypermotion

En directo: Valladolid - Sporting de Gijón

Los de Borja Jiménez buscan en el estadio José Zorrilla su primera victoria fuera en dos meses

Minuto a minuto

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:26

16:04

Alineación Sporting

Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Corredera, Smith; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Juan Otero.

Enlace copiado

16:04

No hay novedades en el once del Sporting, que repite equipo.

16:02

Se estrena el técnico a domicilio en un escenario tan complicado como es el José Zorrilla.

16:01

Bienvenidos a un nuevo partido del Sporting, el segundo de Borja Jiménez como técnico rojiblanco.

16:01

¡Saludos y muy buenas tardes!

Ver más

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Álvaro Pérez Campo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Víctor Meseguer

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Iván San José Cantalejo

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

Borja Jiménez

4-2-3-1

Alineación

Orlando Rubén Yáñez Alabart

portero

Guille Rosas

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

Justin Smith

centrocampista

Álex Corredera

centrocampista

Jonathan Dubasin

centrocampista

César Gelabert

centrocampista

Gaspar Campos

centrocampista

Juan Otero

Delantero

Estadísticas

0%

SPO

VLL

0%

SPO

SPO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

