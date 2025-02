«Valoro la renovación porque me costó mucho llegar aquí» César García afirma que «jugar en El Molinón es un sueño», pero señala que está centrado en sacar al Sporting B «de ahí abajo»

IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Jueves, 7 de noviembre 2019, 03:04

Entre la alegría y el inconformismo oscila César García, al que solo la posición clasificatoria del Sporting B impide lucir una sonrisa de felicidad plena. «Quiero sacar a mi equipo de ahí abajo e intentaré hacerlo», afirmó el extremo avilesino ayer, a cuatro días de un encuentro clave en ese propósito, en el feudo de un rival directo por la permanencia como el filial del Getafe.

«Estamos muy centrados en sacar el partido del domingo adelante sea como sea. No nos vale el empate y vamos a ir a por la victoria», proclamó el joven atacante, totalmente consolidado como titular en el costado izquierdo de la parcela ofensiva en los esquemas de Samuel Baños. «Me encuentro bien físicamente, el míster me da confianza y el grupo me está ayudando mucho», confesó el avilesino, que se mostró «muy contento» tanto por los ecos de la contundente triunfo sobre el Real Madrid Castilla la pasada jornada como por la firma de su nuevo contrato.

«Lo valoro porque me costó mucho llegar hasta aquí, incluso tuve que salir dos veces del club y estoy muy contento por haber renovado», aseguró. Ligado al filial rojiblanco el presente curso y los dos siguientes, el club gijonés se aseguró la posibilidad de «activar tres con el primer equipo», según matizó la entidad. Ese vínculo se ampliará si se decide activar una cláusula estipulada en su nuevo contrato, ejecutable tanto por la consecución de objetivos deportivos individuales como por su propia progresión.

La operación refleja la apuesta de los técnicos por un perfil de extremo que no abunda. Inmerso en un excelente momento de forma, el avilesino aseguró que tiene muy presente todo el camino recorrido para poder hacerse un hueco en el filial sportinguista, con un paréntesis gijonés de tres años en la cantera del Avilés y una cesión al Marino el pasado curso.

Más cauteloso delante del micrófono de la sala de prensa de Mareo, sin apenas rastro del desparpajo que acostumbra a mostrar sobre el campo número 1 cada quince días, no ocultó un anhelo. «Uno siempre tiene presente jugar en El Molinón, es un sueño, el sueño de todos los canteranos», afirmó mirando al horizonte para regresar de inmediato al presente. «Ahora estoy disfrutando del día a día con mi equipo», concluyó.