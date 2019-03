«¡Vamos equipo, así se gana!» Cofie, Geraldes, Molinero, Álex Alegría y Babin, los titulares que se dejaron ver ayer en el número 1 de Mareo. / ARNALDO GARCÍA El Sporting deja atrás el derbi para empezar a preparar la cita del viernes en Málaga J. BARRIO GIJÓN. Martes, 26 marzo 2019, 05:53

El Sporting sabe que no está para perder tiempo, que no puede regodearse en las victorias, ni siquiera en una tan simbólica. Ayer ya pasó página al derbi del domingo, en el que se coronó con un buen partido ante el Oviedo. El equipo de José Alberto no tendrá tregua esta semana, sin descanso. El Málaga de Muñiz aguarda el viernes (La Rosaleda, 21 horas), a la vuelta de la esquina.

La vuelta al trabajo fue tan austera como la celebración de la victoria, condensada en ese festejo en el centro del campo y en el interior del vestuario. «¡Vamos equipo, así se gana!», les gritó un aficionado a los futbolistas cuando asomaban por la puerta y descendían la escalera hasta el número 2 de Mareo. Los titulares, reducidos a Cofie, Geraldes, Molinero, Álex Alegría y Babin, completaron una sesión regenerativa. El resto, reforzados por canteranos, una más exigente.

Ausencia de Cofie

De forma paralela a la puesta en marcha del equipo, José Alberto presentó la agenda de la semana, con dos entrenamientos a puerta cerrada mañana -en El Molinón- y pasado. La gran duda para Málaga está en el centro del campo por la sanción de Cofie, lo que en principio devolverá a la titularidad a Cristian. Traver, con Carmona de baja, se mantendrá en el once, mientras que el resto de jugadores tocados presentan problemas menores, en principio a disposición para La Rosaleda. También se unirán a la normalidad en las próximas horas Lod y Dani Martín tras sus compromisos internacionales.