Sporting: Gallego: «Vamos a seguir soñando, nadie nos quitará la ilusión»

Con alivio después de conseguir un sufrido triunfo sobre Las Palmas que mantiene al Sporting una jornada más entre los seis primeros clasificados, David Gallego no ocultó la trascendencia de la victoria y espera que todavía esté por llegar otra «más celebrada aún». « ... Era un partido que había que ganar sí o sí», reconoció el técnico rojiblanco, que indicó que su equipo fue «de menos a más» en el choque ante el conjunto canario.

«Ya queda menos, dependemos de nosotros y vamos a seguir soñando, nadie nos va a quitar la ilusión de jugarnos con grandes transatlánticos la promoción de ascenso», proclamó, tras valorar el «esfuerzo terrible» de sus jugadores, ensalzado por «todas las circunstancias que hay emocionalmente». «No le puedo recriminar nada al equipo. Podemos jugar mejor, con más pausa o con más tranquilidad, pero en cuanto a esfuerzo, compromiso y solidaridad, me voy con este equipo al fin del mundo», argumentó, «satisfecho» con el desempeño colectivo, coronado por el reencuentro de Djuka con el gol. «Ha sido una jugada espectacular, con mucho del plan de partido donde considerábamos que podíamos encontrar ventajas», explicó el catalán, que considera que la diana «le va a venir francamente bien» tanto al internacional montenegrino como al equipo y achacó las dificultades padecidas durante la primera parte a «una suma de todo».

«Es final de temporada y la gasolina en algunos no es la misma, pero más que nada ha sido un desajuste y un tema emocional. Cuando tienes este tipo de partido, te piensas que ganas solo pensando en el ataque», expuso Gallego, que considera que resulta «todo lo contrario» y cree que los buenos resultados en ese contexto se fraguan en el aspecto defensivo. «Ahí emocionalmente el equipo en general no ha estado. Cuando no nos activamos en defensa, nos cuesta mucho luego generar en ataque», explicó Gallego, que destacó la profesionalidad de Las Palmas.

A pesar de no tener objetivos clasificatorios de peso en juego, el cuadro insular persiguió el empate hasta el último segundo, con su portero incorporado al ataque en la última acción a balón parado. «Ojalá todos los equipos compitieran así en este tipo de situaciones, porque lo que hace es engrandecer este deporte», indicó.

El técnico rojiblanco elogió el buen partido de Pedro Díaz y señaló que las entradas de Pablo Pérez y Nacho Méndez le dieron «muchísimo» al juego rojiblanco y cumplieron el objetivo buscado, sumar frescura en ataque. En ese sentido, explicó que retiró del terreno de juego a Manu García porque le vio «muy fatigado».

«Estamos encantadísimos con su trabajo», aseguró Gallego, que halagó al mediapunta ovetense y le catalogó como «un jugador de Primera División». Con el conjunto gijonés en la sexta plaza, a solo tres puntos del tercer clasificado, su entrenador fue rotundo al afirmar que la única clave que concibe de cara al desenlace liguero es «ir a Fuenlabrada y ganar». «No tenemos que mirar a nadie, no espero un regalo de nadie, lo que espero es que mi equipo gane», apostilló para reiterar que los rojiblancos siguen dependiendo de sí mismos. «El partido de Fuenlabrada será el más importante, porque es el siguiente y ya no queda margen», concluyó.