En la asunción de responsabilidades que hizo ayer José Alberto, el técnico situó en un lugar prioritario la problemática de defender las estrategias defensivas y ofensivas, que se revuelven peligrosamente y están castigando al equipo, desangrado por el cortafuegos de las mismas. Sucedió en Las Palmas y frente al Rayo Majadahonda, mencionando los episodios más recientes. «Está claro que nos está penalizando», admitió el técnico. «Vamos a tomar medidas en ese aspecto y espero que esas correcciones que hagamos garanticen evitar esos goles del rival, que son controlables y evitables».

Ante el escenario visto en el entrenamiento de ayer, con apenas quince futbolistas entrenando a pleno rendimiento, con jugadores como Aitor García, Geraldes y Djurdjevic en el interior del vestuario y varias bajas, también quiso mandar un mensaje tranquilizador. «En principio (los primeros) no son duda. No han entrenado por precaución y vamos a descargarles un poco», explicó. Y, metido en otras cuestiones, tampoco se mostró demasiado preocupado por el futuro: «El club está trabajando en los escenarios de la temporada que viene y a mí me toca gestionar y sacar rendimiento a una plantilla de 25».