Manuel Vega-Arango, expresidente del Sporting, durante su entrevista con EL COMERCIO en el domicilio de uno de sus hijos en Gijón.

«He querido desde pequeño al Sporting, me encantaba ver a los jugadores de niño», asegura Manuel Vega-Arango (Luanco, 1938), con 87 años recién cumplidos de una historia apasionante. Fue futbolista del Sporting sin cobrar, presidente del club en los años dorados y, también, en los momentos más delicados de la historia reciente, primer presidente de la Liga, máximo responsable de la Federación Asturiana... En resumen, una vida dedicada al balón y, sobre todo, a su Sporting, que repasa en una entrevista muy especial con EL COMERCIO. La conversación es tan fluida como espontánea.

–Creció en la finca que está justo al lado del estadio, en la que se está construyendo un supermercado.

–Era una finca muy grande, de 12.000 metros cuadrados.

–Y hasta cumplió el sueño de jugar en el Sporting, como delantero centro, aunque su padre se opuso a que cobrara.

–No quería bajo ningún concepto que yo tuviera un salario como jugador. Lo digo con humildad, pero he sido el único jugador en la historia del Sporting, cuando ya empezó a ser un club profesional, que no cobró.

–¿Y cómo lo llevó?

–Bueno (sonríe). Veía cómo les pagaban al final de mes al resto de los compañeros en El Molinón. Ellos me miraban y se reían (risas). ¡Y yo ni un duro! Pero al final es algo de lo que estoy orgulloso. Es el equipo de mi vida. Sería entonces un buen jugador, malo o regular, pero ese hecho está ahí.

–¿Echa de menos un título en su carrera como presidente, sobre todo en los años dorados?

–Pues sí. Fue lo que nos faltó, algún título. Fuimos subcampeones de liga, finalistas dos veces en la Copa, participamos en varias ediciones de la UEFA. Éramos un equipo muy respetado y querido en España.

–¿Y cuál fue la clave?

–No diría que tuvimos suerte, sino que había una serie de magníficos jugadores y entrenadores. A todos ellos les estaré siempre agradecido. Hay que repartirlo todo: futbolistas, técnicos, junta directiva… Hubo muchas personas importantes. Y, por supuesto, la afición. La afición del Sporting, con todas las peñas, es increíble. Será siempre uno de los grandes patrimonios de este club. Vivió momentos maravillosos y nos apoyó de una forma muy grande. Éramos una familia, muy unida y querida. Todos los jugadores intentaban ayudarse. Convivíamos de forma muy cercana. Y, volviendo a lo de antes, teníamos buenos futbolistas.

–¿El fútbol fue injusto con aquel Sporting?

–Bueno… Podría decirle alguna cosa, pero me la guardo (risas).

–Sigue al sporting

–Por supuesto. Tengo un problema de vista, pero escucho todos los partidos.

–¿Estuvo al tanto de la victoria contra el Córdoba?

–Claro, el 2-1. Estuve al tanto de todo. Me alegré mucho. Ya dije que era mi mejor regalo de cumpleaños. Otro mayor, el ascenso. Espero que este sea el año y que la próxima temporada estemos en Primera. Lo necesitamos. Quiero mucho al Sporting. Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre.

–¿Sufre mucho con el equipo?

–A veces sí, pero hay que tener confianza este año. El fútbol es duro, difícil. Fíjese en los últimos años cuántos históricos han descendido de Segunda.

–Racing, Deportivo, Málaga…

–Por ejemplo. Es un deporte muy complicado y exigente.

–¿Nunca intervino como presidente en una alineación?

–Jamás. Si tenía alguna duda, me sentaba con el entrenador y lo hablábamos de buena manera, pero sin influir. Tuve buen trato con los entrenadores.

–Su última etapa como presidente sí fue más delicada.

–Sí, pero ahora la veo tan buena o mejor que la primera. Entramos con unos problemas brutales a nivel económico y hubo que trabajar mucho para sacarlo adelante, no descender de Segunda y luego ascender.

–¿Se sufre mucho desde el palco de El Molinón?

–Sí, pero tienes que saber que eres presidente y hay que aguantar en las buenas y en las malas. Y cuando la afición se enfada contigo, se enfada por algo. En aquellos tiempos, el sufrimiento era muy grande.

–¿Ha podido hablar ya con alguien del Grupo Orlegi?

–No, no. Sé que el presidente (Alejandro Irarragorri) está en Estados Unidos y que ha venido alguna vez, pero no hemos tenido ocasión de conocernos.

–¿Y cómo valora su gestión?

–Intentarán hacerlo de la mejor forma posible. De momento, las cosas no han salido, pero el fútbol es un deporte muy complejo. Lo sé por experiencia. Espero y deseo que todo vaya bien. Pero no solo yo, sino los abonados. La prueba es que hay ya más de 23.000 abonados.

–¿Será este el año del ascenso?

–Lo deseo de todo corazón, ojalá sea así.

–¿Hace cuánto que no va a El Molinón?

–Hace mucho.

–¿Y lo echa de menos?

–Sí, pero no por eso dejaré de ser sportinguista y de desear lo mejor para mi club. A ver si hay suerte, que también hay que buscarla y no llega sola. Lo que le decía, si puede ser este año el ascenso, mejor que el siguiente.

–Usted ha visto mucho fútbol. ¿Cuál fue el mejor jugador que vio?

–Hay varios. Como soy mayor, me encantaba Pelé.

–¿Le vio en directo?

–Claro. Me gustaba mucho también Di Stéfano y, hombre, Quini. El fútbol ha cambiado mucho. Antes era más familiar y ahora está más mercantilizado. Hay que saber llevarlo. Puede ser una empresa, pero de otra manera.

–Terminó Derecho, pero ¿nunca se vio como abogado?

–Mi padre tenía muchas empresas y estudié Derecho en Oviedo, donde conservo amigos de aquella época. Hice la carrera, sí, pero me fui por otros derroteros. No ejercí como abogado.

–¿Quién le metió en los despachos del fútbol?

–Ángel Viejo era muy amigo de mi padre. Tenían juntos un negocio de construcción. Él estuvo cuatro años nada más y le dijo a mi padre: «¿Por qué no animas a tu hijo a entrar?». Luego habló conmigo y lo intentó. Había querido llevarme de directivo antes, pero le dije que no. No quería problemas y tenía una buena vida. Las empresas familiares iban muy bien y no quería complicarme. Pero ya luego, cuando se iba a ir, me lo volvió a decir. Era muy amigo de la familia, muy buen presidente. Con 52 millones de las antiguas pesetas, tras traspasar a Churruca, Ángel compró el terreno para hacer Mareo.

–Y luego lo levantaron ustedes.

–Con un presupuesto de 420 millones de pesetas. La Federación, gracias a Pablo Porta, nos dio 40 millones para la obra. Por eso, en la historia de este club no hay solo una persona, sino varias. Estoy muy contento de mi etapa, de la gente que tenía a mi alrededor.

–¿Perdió patrimonio en esa primera gestión?

–Bastante. También Juan Nespral, que era vicepresidente y un buen amigo. Los dos íbamos a los bancos a poner la firma.

–El apellido Vega-Arango ha regresado al Sporting con la vuelta de su hijo Felipe.

–Felipe está muy preparado. Viene de hacer un buen trabajo durante muchos años fuera. Estuvo cerca de jugar un Mundial... Ha vivido muchas experiencias en muchos países y, además, conoce muy bien Mareo. Nadie le ha regalado nada. Espero y deseo que le salga todo bien. Es un profesional formado. Creo que Mareo, y no es porque sea su padre, va a cambiar para bien.

–¿A qué dedica el día?

–Escucho la radio. No puedo leer, que me encantaba. La lectura te da conocimiento. También pienso mucho. De cabeza estoy bien, pero tengo este problema de visión. Pienso mucho las cosas: la familia, los hijos. Los tengo a todos aquí. Poco más le puedo decir porque no puedo ver nada. Fui perdiendo vista poco a poco y ahora ya no veo prácticamente.

–¿Cómo fue su relación con el Madrid?

–Tuve una gran amistad con sus presidentes: con don Santiago Bernabéu, Luis de Carlos, Mendoza, Florentino, Lorenzo Sanz… Ayudaron mucho al Sporting.

–¿Cómo?

–No digo en el campo, ¡eh! Me refiero a fuera. Antonio Maceda, por ejemplo, terminaba contrato y quedaba libre. Él quería marcharse al Madrid, que lo quería, con Mendoza de presidente. Que se nos fuera así como así, sin nada, era una faena. Pero terminaba en junio. Ramón Mendoza lo habló conmigo y lo fichó, pagando una cantidad. Antes fuimos José Manuel y yo a Madrid a reunirnos con Mendoza y Manolo Trigo, que era su director general y le decía: «¡Nos matan presidente! ¡Queda libre y vamos a pagar!». Mendoza le dio 25 millones al Sporting.

–¿Con el Barcelona fue más difícil negociar?

–Teníamos una buena relación también. Tuve mucha amistad con José Luis Núñez y con Joan Gaspar, por ejemplo. El Barcelona se portó muy bien con nosotros. En Madrid negociamos el fichaje de Quini en un hotel, en un jardín exterior que había. Nos dieron más de 80 millones de pesetas (más de 480.000 euros).

–¿Siendo presidente se puede ser amigo de otro presidente?

–Totalmente. Al menos antes, sí. Todo era muy diferente. Ahora hay demasiados intereses económicos. Antes había dinero por medio, sí, pero era otra historia.

–De la política entró y salió para no volver.

–Exactamente. Me propusieron para alcalde de Gijón (por Alianza Popular). Estaba aún como presidente del Sporting. Manuel Fraga vino a convencerme hasta Gijón. Fui a comer con él y con Álvarez Cascos. También vino otra vez cuando me presenté para el Senado. Perdí por tres votos. Ramón Mendoza me avisó: «No te metas en eso que no sales, que el PSOE se lo va a llevar».

–¿Y desde entonces?

–Nada. No quise saber más. Fraga me había dicho: «No te preocupes, vete de vacaciones y no vengas ni a votar». Y perdí.

–¿Cómo era Boskov?

–(Sonríe). Un personaje. Un buen entrenador, pero con sus cosas. No le gustaba, por ejemplo, Juan Carlos Ablanedo. Decía que era pequeño y mire el tremendo portero que fue. Pero siempre he tenido una buena relación con los entrenadores. Charlábamos, pero jamás les imponía nada.

–¿Y con los jugadores?

–Llevaba en una mano derecha bombones y en la izquierda un látigo (risas). Había que saber cuándo utilizar cada cosa. Le digo una cosa, estoy muy agradecido a todos los jugadores. No se hubiera conseguido nada sin ellos. Tuve un grupo magnífico, una familia. Estuvimos una década ahí arriba. ¿Quién iba a pensar eso?