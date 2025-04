Cote: «El vestuario está con el míster. Somos los futbolistas lo que tenemos que sacar esto»

J. A. G. Gijón Domingo, 6 de abril 2025, 00:37 Comenta Compartir

El vestuario, como dijo el entrenador, está hundido después de la dolorosa y merecida derrota ante el Tenerife. No es extraño que el capitán rojiblanco, Cote, saliera a dar la cara y hablara a las claras de cuál es la situación actual de este Sporting.

«Ahora mismo no hay nada positivo. Es un momento complicado, difícil. No nos sale nada. Ante cada golpe que recibimos nos cuesta el doble reaccionar», afirmó el jugador gijonés que no ve otra receta que ser «más fuerte». «Tenemos la capacidad. Somos mejores futbolistas de lo que estamos demostrando. Espero que seamos capaces de dar la vuelta a la situación», subrayó Cote.

No hay un motivo concreto y sí un atasco mental. «Es un momento muy complicado y necesitamos creer que se puede. Tenemos buenos futbolistas y no queda otra que ir a cada partido e ir al máximo. Cuando recibas golpes duros, rehacerse. Estamos a tiempo», destacó el capitán rojiblanco, abatido por el resultado.

La situación es grave y Cote no lo obvia. «Nos tenemos que preocupar porque si no seríamos tontos. Creo en los compañeros y tenemos más nivel del que estamos demostrando. Tenemos el talento para marcar las diferencias», apostilló durante su intervención ante los medios.

El fútbol de hoy en día en día no permite dar nada por sentado. Cuesta cada día ganar y a esa teoría se aferra Cote, que espera que el equipo sea capaz de liberarse de la presión y pone como ejemplo el Tenerife, el verdugo en la noche de ayer.

En el horizonte asoma el partido ante el Eldense. Un duelo a cara o cruz. «Será complicado. Nosotros tenemos que dar ese paso. Creo firmemente que este equipo es mejor de lo que estamos viendo», añadió antes de romper una lanza en favor del entrenador.

«El vestuario está con el míster. Hay que asumir que esta situación es más de jugadores, tener personalidad a la hora de jugar. Pienso que tenemos que ser nosotros mismos. Jugar como uno sabe», indicó Cote, que fue el único futbolista que compareció ante los medios después de una nueva debacle rojiblanca en El Molinón.