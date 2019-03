Una visita con mucho peligro El Almería, rival de los rojiblancos este sábado en el retorno a El Molinón, lleva casi cuatro meses sin perder fuera de su estadio J. BARRIO GIJÓN. Martes, 5 marzo 2019, 02:51

Obligado a jugar a pecho descubierto por sus extremas circunstancias, el Sporting comenzará a trazar mañana su plan de ruta frente al Almería. La empresa tiene miga por la singularidad del oponente, que enseña bíceps como visitante hasta el punto de convertirse en uno de los equipos más potentes de la escena actual de Segunda a domicilio. Cuando el balón comience a rodar el sábado en el verde de El Molinón, habrán discurrido 118 días -cuatro meses a ojo- desde que el equipo andaluz hincase la rodilla por última vez lejos de su estadio.

En todo ese tiempo, el proyecto que lidera Fran Fernández -un técnico del corte de José Alberto, entrenador desde los 19 años y admirador reconocido de Unai Emery- ha mejorado su cotización en la categoría. «Tenemos fe», sintetizó este fin de semana el preparador almeriense, especializado en plantear partidos largos y de desgaste, ideólogo de la primera victoria del Almería en La Romareda en toda su historia. «Después de esta victoria estamos cerca de los puestos de 'play off' y desde ahora lucharemos más para seguir ilusionando a toda nuestra gente», avisó después de tomar el campo del Zaragoza.

Por eso, no será un rival cualquiera el que visite el sábado El Molinón, todavía con la mosca detrás de la oreja con los suyos, pese al triunfo del domingo en Los Pajaritos. La reconciliación debería de escenificarse con una continuidad frente al Almería con lo de Soria. Una segunda victoria consecutiva para comenzar a levantar la cabeza y ver qué pasará después. «Hablar del 'play off' no merece la pena», mantienen en Mareo.

Tal y como está el convaleciente Sporting, la contienda frente al Almería no será coser y cantar. Alertados por una derrota en el Wanda frente al Rayo Majadahonda, el once de noviembre pasado, los andaluces respondieron con siete jornadas sumando en sus excursiones a Tarragona (2-2), Oviedo (1-2), Elche (2-2), Alcorcón (0-0), Málaga (1-1) y Zaragoza (1-2), además de tener ya embolsados los tres puntos del partido frente al Reus. En el contador del Sporting no figuran todavía, por lo que la distancia real entre ambos sería de cuatro puntos. «No podemos desviarnos del siguiente partido», atajó José Alberto desde Soria.

Cofie, punto de equilibrio

En esa nueva misión, el técnico tendrá que tapar el hueco dejado por Cristian Salvador, con la sensación de que seguirá dando palique a Cofie. Más efectivo que vistoso en su fútbol, muy necesario en este momento de inquietud defensiva, punto de equilibrio de la posible continuidad de los dos delanteros. Con el ghanés en el once titular, en dieciséis ocasiones entre Liga y Copa, el Sporting ha celebrado siete victorias, arañado cinco empates y perdido cuatro partidos. No es poco.