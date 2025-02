«Volver a Gijón no depende de mí, la puerta está abierta»

Saúl García atiende a EL COMERCIO por teléfono. Acaba de llegar a su residencia de Torrelavega. Habla de su futuro y analiza, con detalle, una ... temporada muy intensa. Buena en lo individual y en lo colectivo, pero frustrada por el amargo final.

-¿Ya se ha marchado de Gijón?

-Sí. Llegué ayer a Cantabria. El lunes y el martes estuve recogiendo las cosas y haciendo la mudanza para dejar todo preparado para irme de Gijón. Estos días tuvimos un encuentro en Mareo con la plantilla para despedirnos.

-Entonces, lo suyo es una despedida segura completa.

-Me despedí de gente que seguro no va a continuar en el club y también del resto de compañeros. Digamos que fue una despedida

-¿Habló con Javi Rico para conocer las opciones de regresar al Sporting?

-Sí. Después de tener la despedida de la plantilla, volví a casa y me llamaron para ir a Mareo de nuevo y tener una conversación con Javi Rico. Fue un encuentro rápido y agradable en el que nos deseamos suerte y nos dimos las gracias.

-¿Se habló de su futuro?

-Nos emplazamos a hablar más adelante. Ahora no es el momento. Yo tengo una conversación pendiente con el Alavés para conocer mi futuro. Después, decidiré y veremos qué pasa. Y el Sporting todavía no sabe qué va a pasar: el presupuesto, las salidas... Son muchas cosas.

-¿No deja la puerta cerrada a su regreo?

-(Risas) No. La puerta está abierta. No se cerró totalmente la puerta, digamos. Dejamos todo abierto a lo que pueda pasar en el futuro. Pero, ahora, como le digo, tengo primero una conversación con el Alavés. Todo lo que pueda decir son meras especulaciones porque primero tengo que hablar con ellos para conocer cuáles son sus intenciones y qué va a pasar. Me he sentido muy cómodo en el Sporting. He estado contento desde el primer día, cuando me llamó Javi Rico y el entrenador (David Gallego) para trasladarme la idea que tenían sobre mí. Pero volver al Sporting no depende de mí. Pero claro que he estado cómodo en la ciudad y en el club. La vida se asemeja mucho a Cantabria y está cerca.

-¿Qué ha pasado para que el equipo cayera al final?

-Un cúmulo de circunstancias. Llegamos al momento decisivo sin estar bien físicamente ni en el plano mental. Creo que llegamos muy justos de fuerzas y nos ha pesado. Pero, si repasas la trayectoria de todos los equipos de arriba, ves que todos han tenido problemas al final. Y, que a pesar de hacer un mal final, hemos estado ahí, con unas diferencias mínimas. Apareció desde atrás el Girona, que en la primera vuelta no estaba bien, pero que cogió una racha increíble.

-Han sucedido muchas cosas.

-Nos ha pasado de todo. Era una temporada atípica y con un calendario muy comprimido. Pero, si repasas todas las jornadas, raro es que en alguna tuviésemos a todos los jugadores a disposición. Hemos tenido de todo: muchas lesiones, pasó lo de la covid... En el tramo final se lesionaron muchos jugadores y acumulamos muchos minutos algunos.

-¿Perdieron la confianza?

-Nunca. Teníamos clarísimo lo que somos. Nuestra idea podría gustar más o menos, pero era la misma. Éramos un equipo que competía bien, que dejaba la portería a cero y que aprovechaba los goles que marcaba. No éramos un conjunto que ganaba con goles de ventaja, sino uno que aprovechaba los goles que marcaba.

-¿Confiaba el vestuario en David Gallego?

-David (Gallego) es respetado por todos. Si antes de empezar dicen que íbamos a hacer 65 puntos y que llegaríamos a la última jornada con opciones de 'play off', todos habríamos firmado con los ojos cerrados y diríamos '¡es increíble!». Pero hemos estado todo el año ahí, no nos llega por circunstancias y te quedas con cara de tonto.

-¿Fue injusto quedarse fuera del 'play off' después de llevar todo el año entre los seis primeros?

-¿Injusto? Al final lo que vale es la última jornada. Mire el Girona, que ha estado siempre fuera y al final llega y entra. Pero una injusticia es por ejemplo que te piten un penalti que no es el día del Leganés o que no te piten uno que es contra el Espanyol y que son jugadas de VAR. Si no te metes en 'play off' es porque cuando nos la hemos jugado en la fase decisiva no conseguimos sacarlo adelante. Al final, si llegamos al minuto 80 contra el Almería 0-0, lo tendríamos ahí. Sucede que tiene un fallo Mariño justo en ese momento... Y se lo digo muy claro: Mariño es el mejor portero de la categoría. Pero seguro.