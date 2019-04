La vuelta de Cofie tras la sanción deja en el aire la continuidad de Salvador en el once El futbolista ghanés se presenta como principal opción para acompañar a Nacho Méndez en el centro del campo A. MAESE GIJÓN. Jueves, 4 abril 2019, 05:18

Vuelve la competencia en el centro del campo del Sporting y lo hace después de una semana de tregua entre Cofie y Cristian Salvador por hacerse con el único hueco disponible en la medular rojiblanca.

El futbolista ghanés vivió el empate ante el Málaga desde Gijón el pasado fin de semana. Una sanción por acumulación de tarjetas fue la culpable de que el mediocentro no viajara con el equipo a tierras andaluzas. Una semana después, tanto Cofie como Cristian Salvador vuelven a pugnar por entrar en los planes de José Alberto. Esta vez, para jugar ante el Tenerife.

La buena dinámica cosechada por el Sporting, con cinco jornadas consecutivas sin perder, ha dejado el listón muy alto para los hombres con menos minutos en las últimas semanas. José Alberto ha encontrado la fórmula del éxito y parece que hasta que esta deje de funcionar no variará en exceso la alineación presentada en las últimas jornadas. Prueba de ello es que tan solo ha realizado las permutas por obligación. Ya sea por sanción o por lesión, los hombres que se han caído de las alineaciones no han sido por decisiones técnicas.

Una larga espera

Isaac Cofie recuperó la sonrisa en Gijón cuando se ganó la confianza del entrenador. El rojiblanco tuvo que esperar casi dos meses para estrenarse en un encuentro liguero en 2019. Hasta el 24 de febrero no pisó un terreno de juego en la competición doméstica. Sin apenas entrar en los planes de José Alberto, el ghanés no perdió la esperanza de volver a recuperar la medular del Sporting, por lo que no desaprovechó la oportunidad que le otorgó el entrenador asturiano.

Desde que fuera titular ante el Rayo Majadahonda en El Molinón, un partido en el que el estadio despidió al equipo con pitidos, no dejó la alineación hasta el pasado fin de semana, cuando descansó por obligación.

Su regreso a la competición parece que también le llevará a volver a la alineación titular. Salvo sorpresa, recuperará su puesto junto a Nacho Méndez en el centro del campo para jugar ante el Tenerife. De ser así, el gran sacrificado sería Cristian Salvador. El zamorano regresaría a la suplencia, por lo que vería el inicio del choque desde el banquillo.