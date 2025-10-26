Yáñez, portero del Sporting: «Terminar un patido sin encajar goles era una tarea pendiente» El meta explica que en el gol anulado al Zaragoza «al caer pierdo la noción porque choque contra alguien»

Andrés Maese Gijón Domingo, 26 de octubre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Los tres puntos del Sporting ante el Zaragoza supieron mucho mejor después de estar toda la segunda parte con un hombre menos. Además, el duelo terminó sin que Yáñez encajara un solo gol, algo que no sucedida desde hace siete fechas. «Terminar el partido sin encajar goles era una tarea pendiente», reconoció el portero tras el pitido final.

Se le preguntó por las declaraciones del entrenador rival en las que opinó que la presión de El Molinón no había influido en sus futbolistas. La respuesta de Yáñez fue clara: «Cualquiera que haya visto el partido o haya estado en el estadio sabe que se nota mucho el apoyo de la afición. Es un plus».

Al igual que el resto de sus compañeros, Yáñez destacó del partido que «hicimos una tarea defensiva muy buena». «Generaron ocasiones, pero no terminaron de rematar entre los tres palos. Aun así el trabajo es muy duro de todos porque nos sometieron», dijo.

«Hicimos una tarea defensiva muy buena, generaron ocasiones, pero no nos dispararon entre los tres palos»«Es inmejorable el inicio en Gijón y además me voy muy satisfecho con la victoria porque nos tocó tirar de épica»«Me comentan que el golpe de Dubasin puede ser involuntario, pero le da. Ahí se descontroló todo muchísimo»

El Zaragoza marcó un gol en la primera parte, justo al filo del descanso, pero no subió al marcador. El colegiado pitó falta sobre Yáñez. Ni en las imágenes ni en directo dio la sensación de que al meta le hubiese pasado algo más que un choque fortuito en un lance del juego, pero en los pasillos de El Molinón desveló que llegó a perder el conocimiento. «Al caer choco contra alguien y me quedo noqueado. Se me queda todo en blanco y perdí la noción, aunque la recuperé pronto», comentó el rojiblanco. «Y ahí me explica el árbitro lo que pasó, por eso suelto el balón», concluyó. El colegiado le señaló que el golpe había sido contra un compañero debido a que un rival empujó al jugador del Sporting. De ahí la falta en ataque.

El equipo sumó la tercera victoria consecutiva. No sabe lo que es empatar. Seis duelos ganados y cinco perdidos en los once que lleva disputados en la Liga. «Somos los mismos que antes, aunque en el fútbol las dinámicas son importantes. Teníamos que romper la racha negativa porque es cierto que lastran», reconoció.

También se refirió a la bajas: «Lamentablemente tendremos ausencia importantes, eso es innegable. Pero tenemos plantilla para suplir a los que no vayan a estar», recordó Yáñez sobre el vestuario rojiblanco.