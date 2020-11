Spin-off surgida de CTIC «Un obstáculo para crecer es la competencia: la ventaja de la tecnología globalizada es también su arma más peligrosa» ADN MOBILE SOLUTIONS «Todas y cada una de las empresas creadas tienen sus riesgos y eso es probablemente lo que hay que mejorar, la aversión al riesgo y el apoyo a los que lo arriesgan todo» De izquierda a derecha, Yoel Zamora, David Martínez, Adrián García, David Arbesú y Consuelo Lamuño, en la sede de ADN Mobile en el Centro de Arte y Creación Industrial / CAROLINA SANTOS CRISTINA TUERO Domingo, 22 noviembre 2020, 10:17

ADN Mobile Solutions surgió en 2009 del departamento de I+D de Fundación CTIC, con David Martínez y Abel Rionda a la cabeza de aquella spin-off. Su actual línea de negocio está centrada en la conducción eficiente y segura, especialmente enfocada a autobuses urbano de pasajeros, «en que la tecnología nos permita evaluar el funcionamiento de los vehículos para conseguir mejorar el uso que de ellos se hace». Responde David Martínez a nuestras preguntas:

- Conozcamos cómo y por qué nació ADN Mobile Solutions

- La empresa empezó en 2009, pero ya llevaba mucho más tiempo gestándose. Abel Rionda y yo mismo trabajábamos juntos en el departamento de I+D de Fundación CTIC y por inquietudes personales decidimos crear nuestra propia empresa. Hicimos un MBA, estuvimos tiempo perfilando el inicio, comentamos con la dirección del centro la posibilidad de que fuera un spin-off… y nos lanzamos a ello. Fuimos una spin-off porque en aquel momento pensamos que sería bueno para todos, aunque también te digo que hubiéramos creado la empresa en cualquier caso. En la andadura se ha unido más gente al proyecto, pero de momento no hemos perdido a nadie por el camino.

- ¿En qué estáis especializados y cuál es vuestro grado de diferenciación respecto a otras empresa similares?

- Nuestra línea de negocio actual se centra en la conducción eficiente y segura, en que la tecnología nos permita evaluar el funcionamiento de los vehículos para conseguir mejorar el uso que de ellos se hace. En especial estamos enfocados en autobuses urbanos de pasajeros, con un sistema metodológico completo apoyado en nuestra tecnología, toda la cadena de valor del sistema es nuestra desde los algoritmos a los dispositivos de telemetría, de forma que ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral de mejora continua en sus organizaciones que permite mejorar el rendimiento y seguridad de sus flotas, bajando por tanto sus costes operativos. Nos diferenciamos de nuestros competidores en la capacidad de aportar valor añadido con los datos, es decir, de ser capaces de procesar la información de forma que sea útil para el cliente, no darle el dato sin más para que no pueda trabajar con él.

-¿Cómo está siendo la evolución de la empresa?

- Está siendo buena en términos generales. La facturación sube cada año y los costes mejoran, con lo que por suerte podemos decir que la compañía avanza en el buen camino. Ejemplo son algunos de nuestros clientes más destacados, la flota de autobuses urbanos de la isla de Malta, los autobuses urbanos de Sevilla o las ciudades marroquíes donde tenemos desplegado nuestro servicio, como Agadir, Marraquech o la reciente incorporación Tánger.

- Vosotros sois ejemplo de spin-off surgida de un centro tecnológico, en este caso la Fundación CTIC. ¿Cuales fueron los principales obstáculos con los que os encontrásteis para la puesta en marcha?

- Los principales obstáculos, los de cualquier empresa. Falta de conocimiento y experiencia de lo que realmente es crear una empresa, falta de financiación, incertidumbre sobre cuál sería la acogida en el mercado… Por suerte creo que supimos sortear más o menos bien las piedras en el camino y sobrevivir en el difícil mundo del emprendimiento. Sí que destacaría que el hecho de ser un spin-off no ha sido decisorio para la marcha de la compañía, sí que es cierto que a nivel institucional puede haber tenido su renombre, pero en lo que realmente importa a nivel mercado, no sumó nada, pues de la patente que pretendíamos explotar, de la que éramos autores, no conseguimos vender ni un solo euro.

- Y para el crecimiento. ¿Qué obstáculos pueden ser un auténtico freno: financiación, falta de perfiles profesionales,..?

- Los principales obstáculos para el crecimiento de la compañía son los de cualquier otra compañía tecnológica y que bien expones en tu propia pregunta, nos cuesta horrores encontrar gente profesional y con ganas de trabajar, y la financiación les suena a chino a los bancos, como no vendemos tornillos, todo lo intangible es incomprensible para alguien ajeno. Añadiría un obstáculo más, la competencia, la ventaja de la tecnología globalizada es también su arma más peligrosa, hoy día cualquier empresa en cualquier parte del mundo, puede ser un competidor feroz por tu mismo mercado.

- Ventajas e inconvenientes de poner en marcha una empresa en Asturias

- Asturias creo que tiene un ecosistema bastante bueno en cuanto a emprendeduría y apoyo a las iniciativas en sus fases iniciales, especialmente en el ámbito tecnológico. Hay muchos apoyos institucionales, tanto a nivel local como regional, y entes que se dedican específicamente a fomentar la creación de nuevas empresas tecnológicas, lo que facilita en gran medida el entorno de la creación de la empresa. ¿Inconvenientes? Los de, creo, todas las regiones: falta de cultura general de emprendimiento en la sociedad, escasez de apoyos económicos bien engrasados y que no te exijan vender tu piel para darte cuatro perras…

- La pandemia ha supuesto para vosotros ¿un freno o un desafío?

- Diría que ambas cosas. El confinamiento y las restricciones a la movilidad han frenado un poco la velocidad de nuestra línea de negocio principal, BLED, conducción eficiente y segura, aunque por suerte parece que ha sido una mera ralentización durante los meses más duros de la pandemia que parece estar volviendo a la normalidad. Y al mismo tiempo han supuesto un desafío en cuanto a qué podíamos nosotros como tecnólogos aportar a la sociedad para salir de ésta (o de las que están por venir), y hemos creado, junto con Red Táctica, Lirazén, el Cluster TIC y con el apoyo del Principado, el sistema Cercadti para la trazabilidad de contactos cercanos entre personas.

- ¿Cómo se puede establecer un auténtico ecosistema empresarial en el Principado donde haya una eficaz transferencia de conocimiento en todas direcciones?

- Es una pregunta quizá demasiado errática como para tener una única respuesta. ¿Qué es un ecosistema auténtico? ¿Aquel en el que se crean cientos de empresas al mes que no duran más de dos o tres meses como en Silicon Valley (habiendo fundido ingentes cantidades de dinero)? ¿O aquel en el que se crea una única empresa con total garantía de éxito?... difícil definición. Y ¿qué es una transferencia de conocimiento en todas direcciones? ¿Acaso no hay empresas que colaboran entre ellas para sacar proyectos de gran envergadura adelante? ¿O que colaboran con la Universidad para generar conocimiento? Lo que falta es mucho trabajo por hacer y mucho apoyo a los que realmente arriesgan todo lo que tienen para crear su empresa (y en esto incluyo a todo tipo de empresas, las de un único autónomo luchando por el trabajo del día a día, hasta las corporaciones que se crean con grandes capitales y gestores ya muy experimentados), les salga bien o les salga mal. Todas y cada una de las empresas creadas tienen sus riesgos y eso es probablemente lo que hay que mejorar, la aversión al riesgo y el apoyo a los que lo arriesgan todo.