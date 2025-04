«El 3D de Avilés ha implantado ya setenta piezas en las plantas de ArcelorMittal en el mundo»

JOSÉ MARÍA URBANO AVILÉS. Domingo, 15 de diciembre 2019 | Actualizado 16/12/2019 12:58h. Comenta Compartir

La misma pasión y el mismo orgullo con el que habla de su trabajo lo emplea para remarcar que sus estudios los hizo en el colegio e instituto público de Roces, mientras que la carrera la realizó en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón para hacer Ingeniería Industrial, en Diseño Mecánico. Sheila Díaz Vaquero (Gijón, 1990) es investigadora en el Área de Impresión 3D de los centros de I+D+i de ArcelorMittal en Avilés, ese nuevo mundo del que hasta ahora solo ha aflorado la punta del iceberg, como ella misma reconoce con una amplia sonrisa que significa que 'hasta aquí puedo hablar'.

-Por qué estudió Ingeniería Industrial, por alguna razón especial?

-Sí, una de mis pasiones de pequeña eran las motos y los coches, todo el asunto mecánico, por culpa de mi padre, que tenía una gran afición, y por lo tanto yo viví siempre ese mundo en mi casa de armar y desarmar cosas. Por eso tenía claro que quería hacer algo relacionado con ese mundo de la mecánica.

«La formación nos la da la gente más preparada desde cualquier rincón del mundo»

-Termina la carrera, ¿y cómo entra en ArcelorMittal?

-Creo que presenté el proyecto en el verano de 2014 y a los dos meses me enteré que había salido una convocatoria de un programa junior, envié mi curriculum, hice varias pruebas y mientras tanto me surgió un trabajo en otra empresa que acepté hasta que se resolviese mi solicitud. En marzo de 2015 me llamaron de ArcelorMittal y hasta hoy.

-¿El Junior Research Program por el que usted entró qué le ofrecía?

-Básicamente un contrato por dos años en el que se combinaba al cien por ciento del tiempo la formación con el trabajo o en el área de investigación que te tocara. Eso me atrajo muchísimo porque tenías la oportunidad de mezclarlo todo, la formación y el poder involucrarte desde el minuto uno en el proyecto que te asignaran. Y eso te exigía mucha dedicación, pero a la vez te daba la oportunidad de aprender a un ritmo brutal. La teoría de un día la podías aplicar al día siguiente en tu trabajo.

-¿Le parece el mejor modelo de aprendizaje y de integración?

-Sí, porque la formación que se ofrece es muy amplia y no se limita solo a la de un proceso siderúrgico, que parece obvio porque al final trabajas en una empresa siderúrgica, sino que te formas en asuntos financieros, gestión de proyectos, seguridad..., una formación transversal. Y luego la formación específica de tu línea de investigación. En mi caso fue la de impresión en 3D: qué tecnologías hay, qué máquinas existen a disposición, cómo funciona el proceso, qué sitios del mundo son punteros en este tema, cómo lo está utilizando la industria...

-Y cinco años después sigue en el mismo equipo de investigación.

-Así es, lo que sucede es que esto ha evolucionado muchísimo. Cuando yo entré en 3D éramos dos personas y ahora mismo somos ya cincuenta. Hemos crecido tanto, tenemos tantos proyectos, que lo que se ha hecho ha sido como una especie de departamentos, cada uno de ellos enfocado a una cosa diferente. Yo ahora mismo estoy coordinando uno de los departamentos que se dedica a la aplicación de la tecnología, a crear soluciones o piezas a través de la impresión 3D.

-Explíqueme qué es la impresión 3D, de forma que lo entienda todo el mundo, no solo los técnicos.

-El 3D es una tecnología de fabricación nueva. Con un proceso tradicional, como un torneado o un mecanizado, tú lo que tienes al final es un bloque de material y ejecutas una serie de operaciones para eliminar material y quedarte con la forma de la pieza. Por ejemplo, si quieres hacer una taza, tienes que conseguir en el torno quitar el material de dentro y darle la forma adecuada. En 3D lo ejecutas al revés, lo que haces es añadir material capa tras capa, muy finas. Y con una impresora vas a ir depositando material en esas capas hasta conseguir el completo. Imagínate una manzana que laminas y vas poniendo una capa encima de otra. Y eso tiene un montón de ventajas respecto a lo que se hacía antes.

-¿A partir de qué material se hace esa impresión 3D?

-Hay muchas tecnologías. Si pensamos en un material plástico, ahora mismo se venden en los centros comerciales unas impresoras a las que puede acceder cualquier persona. Son como una especie de churreras. Si pensamos en metal partimos de un material inicial que está en polvo muy fino y lo que tengo es un láser que lo que me hace es solidificar lo que a mí me interese. Si tengo un teléfono móvil, puedo solidificar la parte de la pantalla y el resto me queda en estado de polvo.

-Ustedes han conseguido en ArcelorMittal construir con 3D piezas que ya están utilizando en sus instalaciones. ¿Cómo llegan ahí después de cinco años de investigación?

-Lo que nos planteamos desde un principio fue investigar toda la cadena de valor del 3D, no focalizarlo en un aspecto concreto. Tú para imprimir una pieza necesitas un diseño que se crea por ordenador con un programa 3D, ese diseño tienes que transferirlo a una impresora, necesitas el material con el que lo vas a fabricar y finalmente se crea la pieza. Y nosotros lo que hicimos fue investigar en todo el proceso: producto, máquinas, materiales y más adelante en otros procesos que iban saliendo. Y eso explica nuestro crecimiento exponencial en esta área de los centros de I+D+i.

-Y comienzan con las aplicaciones internamente.

-Sí, empezamos a diseñar soluciones para nuestras propias plantas, creando piezas y mejorando muchas partes del proceso. Conocemos el 3D y conocemos nuestras plantas de fabricación, esa es nuestra ventaja.

-¿Tienen ya muchos casos prácticos de esas aplicaciones?

-Sí, ahora mismo, para que te hagas una idea, hay un total de 60-70 piezas implantadas en todo el mundo. Al final ArcelorMittal es una empresa multinacional y nosotros desde Asturias damos servicio a todas sus plantas.

-¿La investigación de 3D está centralizada exclusivamente en los centros de I+D+i de Avilés?

-Hace cinco años sí. La investigación en 3D nació en Asturias, pero desde hace dos años para acá hay más centros, de los dieciséis con los que cuenta la compañía, que nos están ayudando.

-¿Y con centros externos o universidades?

-Con muchos. En realidad lo que hacemos es identificar en todo el mundo la gente que es puntera en estos temas de 3D. Y si observamos que en cualquier centro, universidad o compañía hay algo que nos resulta interesante y que nos va a permitir avanzar más rápido, obviamente contactamos con ellos.

-¿El mayor hito alcanzado por ustedes aquí ha sido el de poder construir piezas en metal para las instalaciones?

-Lo de las piezas ha sido muy importante porque hasta ese momento no había nada concreto y nosotros lo que probamos fue que este sistema se podía aplicar en un entorno industrial. Y por otro lado, lo que conseguimos fue concienciar a los compañeros de las plantas de que había esta tecnología y que abría muchas posibilidades. Y lo aceptaron encantados.

-¿Por dónde llega el beneficio económico del 3D?

-Por muchos sitios, por mejorar la calidad del producto, por la fiabilidad de esa pieza, que no se rompa o no se deteriore y así no tengas que parar la instalación de forma no prevista, por la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, mayor respeto por el medio ambiente, ahorros en el agua utilizada en los procesos...

-¿Ustedes tienen ya un sistema que predice hasta las averías o los fallos de una pieza?

-Todavía no está implementado, pero seguimos por esa línea. Una de las cosas que permite el 3D es meter sensores en una pieza. Dentro lleva una serie de sensores y por lo tanto estás ante una pieza inteligente que te mide temperatura, vibraciones, rozamientos y otros aspectos.

-A partir de ahí las aplicaciones podrían ser infinitas. Me imagino piezas en un coche que 'alerten' sobre desgastes, rozaduras, calentamientos...

-El 3D permitirá rediseñar cualquier pieza para lo que necesites. Por seguir con el ejemplo del coche, podría llegarse a fabricar una puerta de una sola pieza con diferentes grosores e incluso con aceros diferentes, dependiendo de las necesidades de resistencia.

-Volviendo a su actividad en el centro de Avilés, ¿qué características tiene el equipo en el que trabaja en el centro de investigación?

-Es un equipo muy joven en general y multidisciplinar, de forma que un experto metalúrgico va a trabajar con un biotecnólogo, o con alguien de diseño mecánico, análisis de datos... Hay mucha gente de la Universidad de Oviedo, pero también mucha de fuera. Cuando se abre el programa joven hay que pensar que se hace para todo el mundo y al final te quedas con los mejores curriculums. Por ejemplo, tengo una compañera que investiga nuevos materiales que es vietnamita. ¿Idiomas? El idioma oficial de nuestra compañía es el inglés, por lo tanto es imprescindible. Yo creo que lo de los idiomas es importante ya para cualquier trabajo. Y luego, para trabajar aquí, es necesario que te guste la investigación, que seas una persona que tenga curiosidad, que te gusten los retos, que el trabajo sea cada día diferente.

-¿Movilidad?

-Tenemos plantas en todas las partes del mundo y lo de viajar es normal, lo mismo que en formación, al estar trabajando con las tecnologías más punteras, y tenemos la suerte de que la formación nos la da la gente que está más preparada, esté donde esté, desde cualquier rincón del mundo. Ese es otro de los grandes atractivos de trabajar en esta empresa.

-Qué consejo le daría a un estudiante que empieza en la misma Escuela Politécnica en la que estuvo usted?

-Lo principal, que hagas algo que te guste. Y eso te ayudará a superar los momentos bajos o malos con los que te vas a encontrar y con los que hay que contar siempre.