«Se están barajando unos tiempos para la vacuna extremadamente cortos»

Ana Moriyón Gijón Viernes, 26 de junio 2020 | Actualizado 27/06/2020 10:10h. Comenta Compartir

Mario Fernández Fraga y Adolfo Fernández, ambos investigadores del CINN-CSIC e inmersos en dos proyectos relacionados con el COVID-19, coinciden en que la solución definitiva a la crisis sanitaria «llegará de la ciencia, pero ahora es el momento de la responsabilidad individual». Mario Fernández Fraga codirige un proyecto para lograr un test más rápido que el conocido PCR que, en palabras del científico asturiano, «es una técnica muy buena y sensible, pero tiene limitaciones, porque requiere de equipos sofisticados y tiempos de ejecución bastante largos». Su propuesta, explica, pasa por el uso de balizas moleculares que permitirían reducir los costes y el tiempo de ejecución de la PCR. Adolfo Fernández, por su parte, está al frente de un equipo que busca el desarrollo de superficies antimicrobianas capaces de limitar el tiempo de supervivencia del virus con el objetivo de reducir el número de contagios y que, en la práctica, podrían aplicarse sobre mobiliario y objetos con los que existe un mayor contacto o en estancias especialmente sensibles, como las paredes de un hospital.

Ambos expertos explicaron esta mañana la evolución de sus proyectos en las jornadas de AsturiasInnova+ 'El mundo tras el COVID-19' que organizan EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS. Bajo el título 'La investigación del coronavirus en Asturias', y con el director de AsturiasInnova, José María Urbano, como moderador, ambos coincidieron en que solo la ciencia podrá poner punto y final a la pandemia del coronavirus y aseguraron que, en este momento, se están poniendo todos los esfuerzos económicos, políticos y empresariales para que sea lo más rápido posible. Sin embargo, instaron a la «cautela» y se mostraron críticos con la proliferación de todo tipo de fechas sobre la disponibilidad de una vacuna o un tratamiento efectivo contra el virus. «Los tiempos que se están barajando son extremadamente cortos para lo normal. Se pretende conseguir en meses algo que en otras circunstancias llevaría años. Desde la ciencia se encontrará la solución, pero también hay que tener en cuenta que eso lleva unos tiempos. Mientras tanto, debemos actuar con responsabilidad», insistió Adolfo Fernández.

También entienden que es precipitado vaticinar si España está fuera o dentro de la carrera por la vacuna. «En España tenemos excelentes grupos de investigación que están trabajando en vacunas que no tienen nada que envidiar a grupos internacionales. No tiene mucho sentido hacer este tipo de predicciones», anotó Mario Fernández Fraga, quien recuerda que hay virus para los que la sociedad científica lleva mucho tiempo intentando lograr una vacuna eficaz y aún no ha sido posible y, en otros casos, se trata de vacunas estacionales. «Tenemos que tener paciencia», instó.

Lo que tienen claro, y así lo manifestó Adolfo Fernández, es que tanto las vacunas como los tratamientos van a poder ser una realidad «en el tiempo más corto posible» porque existe en este momento un interés general, tanto por parte de las autoridades políticas como de las farmacéuticas, por lograr este tipo de fármacos. Un interés que está suponiendo un respaldo y reconocimiento a la comunidad científica al que, confiesan, no están en absoluto acostumbrados. «La pandemia nos ha concienciado de que la ciencia es muy importante, pero está por ver lo que pasará en el futuro porque solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena», lamentó Mario Fernández, quien teme que cuando se recupere la normalidad se vuelva a olvidar la importante labor que realizan los científicos. Y en este sentido, añadió Adolfo Fernández, si bien España no tiene «nada de qué envidiar» a otros países en calidad científica y, de hecho, los profesionales de este país están muy bien valorados fuera de nuestras fronteras, existe una queja generalizada en España por la escasa inversión en I+D+i. «La inversión es la que es y al final es la que determina los ritmos», dijo. Además, completó Mario Fernández, esta falta de inversión provoca que muchos profesionales españoles opten por instalarse en otros países en los que, con el mismo currículum y experiencia, se les ofrece una estabilidad laboral y económica que no les da nuestro país. «Es un capital que el país está perdiendo», alertó.

Ambos científicos valoraron la creación en Asturias de una Consejería de Ciencia que, entienden, es una clara «declaración de intenciones». No obstante, opinan que queda mucho trabajo aún para que la ciencia ocupe el lugar que le corresponde, «vital» para avanzar hacia un modelo económico más sólido y no tan dependiente de sectores como la hostelería y el turismo. En todo caso, aseguran que en Asturias hay «grandes equipos de investigación, muy por encima de lo que cabría esperar» en una región de las dimensiones y peculiaridades del Principado. «En nanotecnología y biomedicina estamos muy por encima que otras regiones», rematan. Y han puesto como ejemplo el proyecto que está llevando a cabo Carlos López Otin y Alejandro López Soto, que busca definir los aspectos genéticos que pueden hacer a una persona más o menos vulnerable ante la enfermedad del COVID-19-.

Pero, aclaran, la labor científica en Asturias no se queda en el ámbito biosanitario, como por mera actualidad pudiera parecer en estos momentos, sino que afecta a otros sectores como la energía, el medio ambiente, la industria alimentaria, etc. De ahí que pidan que el apoyo social y económico que están recibiendo ahora los científicos no se quede en algo «puntual» ante una situación excepcional, como es la pandemia, sino que se siga apostando por el I+D+i en el futuro.