Los factores involucrados en la vulnerabilidad de los mayores

«Esperamos que este proyecto arroje información esencial sobre los factores del huésped involucrados en la infección del virus y la patogenicidad, con especial relevancia para el desarrollo de terapias contra el coronavirus». Es la explicación de Alejando López Soto, que junto a Carlos López Otín, y un equipo de 13 personas más, trabaja en definir aspectos genónimos y biológicos que determinan la interacción del virus SARS-Cov-2, el causante de la COVID-19, «con las células del huésped». Buscan, además, determinar aquellos factores que puedan decidir sobre esa mayor vulnerabilidad a la enfermedad que se ha visto en una parte de la población. Y centran especialmente la atención en esos mecanismos involucrados en esa fragilidad asociada al envejecimiento que, afirman, «puede ser de extraordinaria relevancia clínica».

¿Cómo se desarrolla la investigación que cuenta con financiación del Instituto de Salud Carlos III? Empleando diferentes tecnologías de última generación. Ellas serán las encargadas de intentar identificar «posibles variantes poblacionales implicadas en la susceptibilidad a la infección y el grado de virulencia de la enfermedad». Para ello, apunta López Soto, el grupo - perteneciente al IUOPA (Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias)- analiza los genomas de pacientes que hayan pasado por la COVID-19, con distintos grados de afectación. Al mismo tiempo, otras herramientas de edición génica se encargan de definir aquellos mecanismos biológicos que son «esenciales» para esa infección por SARS-CoV-2.

«Centraremos parte de nuestra atención en genes de proteasas, dado que el estudio de estas proteínas ha sido objeto de nuestro trabajo durante más de 30 años. Y en la infección por SARS-CoV-2 hay proteasas tanto virales como celulares, que son críticas para el desarrollo de la COVID-19», explica. Es más, incide el investigador del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, la elaboración del proyecto, denominado 'Determinants of resistance and pathogenicity in SARS-CoV-2 infection: genomic and biochemical mechanism', tiene como gran objetivo «poner a disposición de la lucha con el virus nuestra experiencia de muchos años en el análisis molecular de problemas médicos».